Réforme des retraites: ce qu'il faut retenir des annonces du gouvernement

Le gouvernement a présenté, ce mardi soir, les contours de la réforme des retraites qu'il souhaite mener. Âge légal de départ, prise en compte de la pénibilité, amélioration du dispositif carrières longues, de nombreuses annonces ont été faites.

Élisabeth Borne, la Première ministre, a présenté, ce mardi, la réforme des retraites, engagement phare du président réélu, Emmanuel Macron. Cette réforme vise à garantir "l'équilibre de notre système en 2030", a affirmé Élisabeth Borne, lors d'une conférence de presse.

Elle était accompagnée de plusieurs ministres, dont Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, Olivier Dussopt, ministre du Travail et Stanislas Guérini, ministre de la Transformation et de la Fonction publique.

Le gouvernement a annoncé que l'âge légal de départ à la retraite atteindra 64 ans en 2030, contre 62 ans aujourd'hui. Il sera progressivement relevé au rythme de trois mois par an à partir du 1er septembre prochain. Il sera donc fixé à 63 ans et 3 mois en 2027 à la fin du quinquennat, puis atteindra la cible de 64 ans en 2030.

"Nous n'irons pas plus loin que les 43 ans de cotisation prévus par la réforme Touraine pour partir avec une retraite à taux plein. Mais nous atteindrons cette cible plus vite, en passant à un rythme d'un trimestre par an", a-t-elle développé.