Retraites: "Plus de monde" dans la rue que le 19 janvier selon les syndicats, les premiers chiffres

Les premières manifestations de ce mardi matin font dire aux syndicats que la mobilisation est plus forte que lors de la première journée de grève inter-professionnelle du 19 janvier.

Les Français sont en nombre dans la rue ce mardi 31 janvier. Après une première journée de mobilisation nationale qui a réuni entre 1,2 million et 2 millions de personnes dans les divers cortèges, cette journée semble réunir au moins autant de monde, si ce n'est plus, comme l'espérait Philippe Martinez, leader de la CGT, ce mardi matin sur RMC.

En début d'après-midi, les syndicats étaient optimistes et satisfaits du déroulement de la journée de mobilisation. "Tout ce qui nous remonte partout en France, ce sont de très, très gros chiffres, largement aussi bien voire mieux que le 19 janvier dernier", a déclaré Laurent Berger, président du syndicat CFDT. "Dans tous les retours que j'ai, c'est plus que le 19", a renchéri son homologue de la CGT Philippe Martinez.

Nombre de manifestants en hausse à Toulouse, Marseille, Bordeaux et de nombreuses villes de taille moyenne

A Toulouse, 80.000 manifestants se sont mobilisés ce mardi selon l'intersyndicale, 34.000 selon la police. C'est plus que lors de la journée du 19 janvier avec 50.000 et selon les syndicats et 30.000 selon la police.

A Marseille, la CGT a annoncé 205.000 manifestants dans les rues de la cité phocéenne, contre 40.000 pour la préfecture des Bouches-du-Rhône. Ils étaient 145.000 le 19 janvier.

Il y a également un peu plus de monde dans les villes de Bordeaux, Nice, mais aussi Niort, Guéret ou encore Lisieux.

Les premiers chiffres, selon la police, étaient dans les mêmes ordres de grandeur que ceux du 19 avec, par exemple, 14.000 personnes à Rouen (contre 13.000 le 19), 12.000 au Havre (contre 11.000) ou 28.000 à Nantes (contre 25.000). Une nouvelle fois, les villes moyennes semblaient en pointe avec 7.000 manifestants à Alès (Gard, 35.000 habitants) ou 8.500 à Angoulême (9.000 le 19).

Grévistes en baisse à la SNCF et chez EDF

Le taux de grévistes atteint 36,5% à la SNCF ce mardi pour la deuxième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, contre 46,3% lors de la première, le 19 janvier. Des chiffres que la direction n'a pas confirmé et présenté comme provisoires.

Dans les trains, le trafic est conforme aux prévisions de la SNCF, à savoir "très fortement perturbé", avec environ 2 TER sur 10 en régions, seulement 25 à 30% de TGV selon les axes, quasiment pas de trains Intercités, ni aucun train de nuit.

La grève est très suivie dans les transports avec une circulation des métros et RER "très perturbée" en région parisienne.

Chez EDF, la direction a annoncé qu'il y avait également un peu moins de grévistes que le 19 janvier avec 40,3% de personnels en grève, contre 44,5% le 19.

Taux en baisse chez les profs

Les syndicats enseignants prévoient 50% de grévistes parmi les professeurs, de la maternelle au lycée. Le ministère a annoncé un taux d'enseignants grévistes de 25,92%, dont 26,65% dans le primaire et 25,22% dans le secondaire (collèges et lycées), des chiffres en-deçà de la mobilisation du 19 janvier.

Mobilisation forte dans les raffineries

Sur le même sujet EN DIRECT Retraites: 500.000 manifestants à Paris selon la CGT, en hausse

La mobilisation est forte dans les raffineries et dépôts de carburants de TotalEnergies qui comptent 75 à 100% de grévistes, selon la CGT. La direction du groupe estime pour sa part que le taux de gréviste s'élève à 55% contre 65% le 19 janvier.