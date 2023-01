Retraites: entre 14.000 et 150.000 manifestants contre les retraites, samedi, à Paris

La marche montée par des organisations de jeunesses contre la réforme des retraites, et soutenue par la France insoumise, a réuni, selon les comptages, entre 14.000 et 150.000 personnes.

Une mobilisation, certes, moins forte que jeudi, mais qui reste importante. La marche contre la réforme des retraites, à l'initiative des organisations de jeunesse et soutenue par la France insoumise, a réuni entre 14.000 personnes, selon le comptage du cabinet Occurrence, et 150.000 manifestants, selon les organisateurs.

"Nous sommes 150.000. La #Marche21Janvier est une immense réussite", a écrit sur Twitter Colin Champion, président du syndicat La Voix Lycéenne, quand L'Alternative, autre syndicat étudiant, saluait "une mobilisation très massive à l'appel de la jeunesse". Ce chiffre était également repris par La France insoumise, soutien de la manifestation, et d'autres mouvements de jeunes au sein des partis présents dans le cortège. Les organisateurs se sont, par ailleurs, auto-félicités d’avoir obtenu une mobilisation au moins égale à celle de la marche contre la vie chère d’octobre dernier, qui avait drainé 140.000 participants d’après les instigateurs, 30.000 selon la police.

Selon le décompte du cabinet Occurrence, le cortège n'était constitué que de 14.045 personnes entre la place de la Bastille et celle de la Nation. Une source policière a, elle, estimé l'affluence à 12.000, bien qu'aucun comptage officiel de la préfecture de police n'ait été réalisé. Deux jours auparavant, la journée nationale de mobilisation contre la réforme des retraites avait réuni entre 80.000 et 400.000 à Paris, selon les estimations de la police ou de la CGT.

Au sein du cortège, les manifestants souhaitaient maintenir la pression sur le gouvernement:

"Il faut vraiment rien lâcher. Ce combat sur les retraites va être déterminant. Il faut qu'on soit tous nombreux et tous mobilisés le plus possible", explique à RMC, Julien, professeur dans un collège de Seine-Saint-Denis.