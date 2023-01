Réforme des retraites: plus de manifestants dans les rues, mais moins de grévistes ce mardi

1,72 million de personnes ont défilé dans les rues du pays ce mardi contre la réforme des retraites, d'après le ministère de l'Intérieur. Selon les syndicats, ils étaient 2,8 millions. C'est une mobilisation record, même au-delà de 2010, lors d'une précédente réforme des retraites. En revanche, il y a eu moins de grévistes dans la plupart des secteurs du privé et du public.

Cette journée de mardi a été marquée par la mobilisation record contre la réforme des retraites. Selon les syndicats, plus de 2,8 millions de personnes ont défilé à travers tout le pays. Le ministère de l'Intérieur en a compté moitié moins, mais quand même environ 1,27 million.

C'est plus que lors de la première journée de mobilisation, le 19 janvier, où 2 millions de personnes avaient été comptées par les syndicats et 1,12 million par le ministère. C'est même davantage que le record historique de 2010, au plus fort de la contestation contre une précédente réforme des retraites.

Dans plusieurs grandes villes, comme Montpellier, Nantes, Rennes ou Marseille, la participation était aussi supérieure à celle de la première mobilisation du 19 janvier. À Paris, les organisateurs ont compté 500.000 manifestants, quand la préfecture de police en a dénombré 87.000, et le cabinet indépendant Occurrence 55.000.

Les petites et moyennes villes mobilisées

Aussi, de nombreuses petites et moyennes villes ont été très mobilisées comme Alès (7.000), Angoulême (8.500) ou encore Mende (2.200).

Plus de manifestants, mais moins de grévistes

"C'est une des plus grandes manifestations organisées dans notre pays depuis des dizaines d'années", a déclaré Laurent Berger, le numéro un de la CFDT, présent dans le cortège parisien.

En revanche, il y avait moins de grévistes dans la plupart des secteurs publics et privés que le 19 janvier.

Du côté de l'éducation, les syndicats enseignants ont comptabilisé au moins 50% de grévistes parmi les professeurs, de la maternelle au lycée. Le ministère a pour sa part annoncé un taux d'enseignants grévistes de 25,92%, des chiffres bien en-deçà de la mobilisation du 19 janvier (38,5%).

Mobilisation importantes dans les raffineries

À la SNCF, plus d'un tiers des cheminots (36,5%) ont fait grève selon une source syndicale, c'est aussi moins que le 19 janvier (46,3%). Chez les fonctionnaires d'État, il y avait 19,4% de grévistes selon le ministère de la Fonction publique, contre 28% il y a douze jours.

Dans les raffineries et dépôts de carburants de Totalenergies, la mobilisation est restée forte malgré la baisse. Il y avait, selon la CGT, 75 à 100 % de grévistes. La direction du groupe estime pour sa part que le taux de grévistes s'élevait à 55%, contre 65% le 19 janvier.