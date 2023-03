Retraites: malgré une baisse de la mobilisation, l'intersyndicale veut encore se battre

Le nombre de manifestants était moins important ce mercredi que lors des précédentes mobilisation contre la réforme des retraites. Si au sein de l'intersyndicale, on reconnaît une forme de lassitude, on ne veut pas baisser les bras pour la suite.

480.000 personnes ont défilé ce mercredi pour la 8e journée de mobilisation contre la réforme des retraites d'après le ministère de l'Intérieur. La CGT avance, elle, le chiffre de 1,7 million de manifestants. Si les chiffres sont différents, syndicats et gouvernement s'accordent: ce 15 mars a moins mobilisé que le 7 mars dernier. Mais pas de quoi décourager l'intersyndicale qui se dit toujours "prête à combattre".

Officiellement, dans les rangs de l'intersyndicale, personne ne se dit déçu de la mobilisation de mercredi, ce jour habituellement considéré comme la journée des enfants. Il n'y a pas de quoi rougir pour Dominique Corona, le secrétaire général adjoint de l'UNSA.

“Vous savez, le mercredi, c’est toujours difficile. Donc pour une manifestation un mercredi, très franchement, nous sommes extrêmement satisfaits”, assure-t-il.

"Nous irons jusqu'au bout de cette bataille"

Mais après des semaines de mobilisation, l'intersyndicale, consciente de l'effort demandé, s'est bien gardée d'annoncer de nouvelles dates. Benoit Teste, secrétaire général de la FSU, veut davantage croire à un sursaut citoyen en ce jour de vote. “Il y a une forme de lassitude. Nous, on compte beaucoup sur le fait de dire, il y a une mesure qui va être votée à l’Assemblée, on descend dans les rues, on descend sur les places”, appuie-t-il.

Surtout que de l'aveu de tous, la riposte sera conditionnée à l'utilisation du 49.3. Catherine Perret, secrétaire confédérale de la CGT, appelle solennellement le gouvernement à ne pas s'en servir.

“Si ce gouvernement n’a pas la majorité à l’Assemblée nationale, qu’il retire son projet. Nous irons jusqu’au bout de cette bataille pour gagner ce retrait de la réforme”, indique-t-elle.

L'intersyndicale se réunira à nouveau ce jeudi soir, une fois l'issue du vote connue, pour décider de la suite à donner au mouvement de contestation.