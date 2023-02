Semaine de quatre jours: une expérimentation en cours à l'Urssaf de Picardie, des débuts timides

Dans les services de l'Urssaf de Picardie, les agents ont la possibilité d'opter pour la semaine de 36 heures sur quatre jours, dans le cadre d'une expérimentation. Menée du 1er janvier au 1er mars, elle se fait sur la base du volontariat.

Une expérimentation de la semaine de quatre jours est menée dans les services de l’Urssaf de Picardie, du 1er janvier au 1er mars. Sur la base du volontariat, les agents ont la possibilité d'opter pour la semaine de 36 heures, en quatre jours.

Pour l’instant, au centre Urssaf de Beauvais (Oise), les salariés ne se bousculent pas pour cette semaine de quatre jours. Certains se laissent le temps de voir. En effet, 36 heures en quatre jours, cela signifie neuf heures de travail journalier.

"Rester concentré sur le poste, répondre aux cotisants, prendre plusieurs dossiers sur une journée pendant 9h, ça me paraît trop compliqué. Je préfère voir peut-être plus tard", explique Axel, agent de recouvrement.

Pas d'impact pour les usagers

En Picardie, deux agents sur les 200 éligibles ont choisi cette organisation, mais certains pourraient sauter le pas dans les semaines à venir.

"Je m'y intéresse de très près", affirme Sylvette Massermann, conseillère juridique. Elle est également déléguée syndicale CFTC et a signé cet accord pour les salariés.

"Ça leur permet, notamment, de bénéficier de plus de temps libre, se consacrer à des obligations familiales ou à certains loisirs si on le souhaite", souligne-t-elle.

Pierre Feneyrol, directeur de l'Urssaf Picardie, tient à rassurer les usagers. Cette possibilité n'aura aucun impact sur la continuité du service public, même si les agents étaient plus nombreux à la choisir.

"On ne réduira pas la présence à l'accueil, on continuera les réponses téléphoniques, on continuera cinq jours sur cinq le traitement des dossiers", note-t-il.

Objectif: le bien-être au travail

La direction fera le bilan de cette expérimentation à la fin de l’année, mais Pierre Feneyrol voit ses avantages. "Si les gens sont bien dans leur travail, ils le font encore mieux, ils sont plus accessibles et encore plus disponibles", conclut-il.

D'après une étude du cabinet ADP, publié le 4 mai 2022, condenser sa charge de travail sur quatre jours, afin d'avoir un week-end de trois jours, séduit plus d'un salarié sur deux.