Travail: le bien-être est-il plus important que le salaire?

Depuis la pandémie de Covid-19, les Français semblent désormais miser sur leur bien-être au travail avant leur salaire. Une bonne nouvelle?

La crise sanitaire a bousculé le rapport au travail. L'épanouissement semble avoir pris le pas sur l'emploi, de nombreux Français semblant désormais faire passer leur bien-être avant leur salaire. Dans de nombreux métiers difficiles comme l'hôtellerie et la restauration, on peine désormais à recruter, alors que les Français n'ont jamais été aussi nombreux à démissionner.

Et selon une étude du site de recherche d'emploi Monster en septembre 2021, le sens du travail est désormais la première préoccupation des travailleurs, devant le salaire.

Plutôt une bonne nouvelle? L'avocate Sarah Saldmann n'est pas du même avis. "J'en ai marre de ces gens qui manquent cruellement d'ambition qui veulent vivre en totale autonomie, créer leur potager et boire l'eau du puits", assure-t-elle ce mardi sur le plateau des "Grandes Gueules" sur RMC et RMC Story.

"Si on ne travaille pas, on tombe en dépression"

Car pour elle, le travail, c'est le bonheur. "On ne peut pas être heureux si on ne travaille pas. Si on ne travaille pas, on tombe en dépression, je ne vois pas comment on peut être heureux en 'glandant' toute la journée. On est dans une société où on voudrait être en vacances à l'année puis chouiner parce qu'on n'a pas d'aides pour partir en vacances", ajoute Sarah Saldmann.

"Je n'ai pas envie que mes impôts payent des gens qui ne foutent rien, on s'épanouit dans le travail", conclut-elle.

"Le travail, en soi, n’est jamais une valeur"

Pour l'éducateur Etienne Liebig, en revanche, il n'est pas indispensable de travailler pour se sentir bien.

"Ce n’est pas nouveau que dans les milieux aisés, on choisisse plutôt le bien-être et des boulots dans lesquels on peut s’épanouir, estime-t-il. D’autres, dans d’autres milieux, sont obligés de prendre ce qu’ils trouvent. Pour n'importe quel philosophe, le travail, en soi, n’est jamais une valeur. C’est un moyen d’acquérir des biens pour pouvoir vivre. Parfois, le travail a des valeurs, la solidarité, le mérite… L’homme a toujours vécu, jusqu’au 19e siècle, en fonction du besoin immédiat. L’usine, c’est très récent."