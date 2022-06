"On n'est pas riche à 7.000 euros par mois", assure l'avocate Sarah Saldmann

Pour l'Observatoire des inégalités, un Français est riche lorsqu'il vit seul et touche 3.673 euros nets par mois après impôts. Mais certains placent la barre un peu plus haut. Car la richesse est notamment relative selon l'endroit où l'on vit.

À partir de quels revenus faut-il considérer qu’une personne est riche? Selon l'Observatoire des inégalités, le "seuil de richesse" se situe à 3.673 € nets par mois après impôts pour une personne seule, soit deux fois le revenu médian. Un couple est riche avec 5.500 € de revenus et 7.713 € pour un couple avec deux enfants, estime l'organisme indépendant dans un rapport présenté mercredi.



Mais la caractérisation du seuil de richesse reste une interprétation subjective, selon son lieu de résidence et son train de vie forcément. Pour l'avocate Sarah Saldmann, être riche correspond à un revenu bien supérieur. "On n'est pas riche avec 7.000 euros par mois! Pour moi, quelqu'un de riche, c'est monsieur Arnault, monsieur Pinault", a-t-elle lancé ce jeudi sur le plateau des "Grandes Gueules" sur RMC et RMC Story.

"On n'est pas riche quand on a un 60m² dans le 16e arrondissement de Paris. On l'est quand on a peut-être 200 ou 300 m². En fait, on est riche quand dépenser ne devient plus un problème, quand on ne regarde plus son compte bancaire, quand on n'a plus à se priver. Avec 3.700 euros, à Paris, on peut louer un appartement à 1.500 euros par mois, c'est un 30m² dans un quartier chic", a-t-elle ajouté.

Seuil de richesse en France © RMC

Une auditrice "pas du tout riche" avec 10.000 euros à deux et 100.000 euros d'épargne

De fait, selon l'Observatoire des inégalités, une personne seule habitant Paris est riche avec 5.790 euros par mois après impôt. Une autre Sarah, une auditrice conseillère dans le digital à Lyon, avec 10.000 euros de revenus à deux, elle ne se considère pas riche. "On gagne 5.000 euros chacun, on a 100.000 euros d'épargne, pas plus, et je ne me considère pas du tout comme riche", assure-t-elle.

"A Lyon, une maison ça coûte entre 500.000 euros et 1 million d'euros et aujourd'hui je ne peux pas me la payer. Pourquoi? Parce que mes parents sont issus d'un milieu populaire et jamais je n'hériterai de quoi que ce soit", ajoute cette auditrice.

Selon les critères de l'Observatoire des inégalités, 4,5 millions de Français sont riches, soit 7,1% de la population. Un chiffre en baisse cette dernière décennie puisqu'il s'établissait à 8,6% en 2010.