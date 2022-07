Vacances: les prix à la pompe, un point toujours plus déterminant pour choisir sa destination

Alors que la journée de samedi est classée rouge dans le sens des départs en vacances, et même noire dans la vallée du Rhône, les prix à la pompe deviennent un élément déterminant dans le choix de destination pour ces Français qui prennent quelques jours de vacances.

Les prix de l’essence, un sujet qui revient et qui n’en finit pas d’avoir des conséquences sur la vie des Français. Un constat d’autant plus réel lors de ce nouveau week-end de départs en vacances, avec des budgets forcément plus restreints en conséquence de l’inflation.

Alors que le prix du gasoil a augmenté de près de 50% en un an, passant d’environ 1,40€/l à 2€/l, le coût du carburant se répercute de plus en plus sur le choix des Français concernant leur destination de vacances. Un constat corroboré par une étude des Villages vacances, selon qui plus de la moitié des Français songent à changer leurs projets de vacances cet été en raison du prix de l’essence.

Pour cet été, l'objectif de Margaux, rencontrée à la station essence de Morainvilliers sur l’A13, c'était le Pays Basque espagnol. Un trajet de 700 kilomètres en voiture, depuis la Bretagne, où elle vit avec sa fille. Mais à la vue des prix du carburant, Margaux a dû se raviser. Elle partira vers une destination plus proche de chez elle, à l’Ile de Ré.

“Là j’ai payé 86,90€ pour 43 litres. C’est hyper cher. Ça reste un coût qui empêche de faire d’autres activités, notamment avec les enfants. Tout de suite, on voit tout notre budget à la baisse” déplore cette mère de famille.

"C’est sûr que si on est plombé systématiquement à cause du carburant et que ça ne nous permet pas de faire autre chose, c’est dommage…"

Un état d’esprit qui est partagé par un autre automobiliste rencontré sur place, Solly. Pour les vacances, “c’est très simple, je vais prendre la voiture, elle va faire juste l’aller-retour et après je vais louer un vélo, je resterai dans le coin plutôt que de flâner autour dans la région. On change les habitudes”.

Total va baisser ses prix

Anthelme, lui, espère voir une amélioration des prix des carburants arriver dans les semaines à venir, car “1,7€/l ou 1,6€/l, ce serait l’idéal": "Cela changerait tout le budget, comme aller un peu plus au restaurant avec les enfants, découvrir d'autres activités, ou compléter carrément le panier. Au lieu de faire 50 euros de courses, on pourrait faire un peu plus”.

Malgré un léger repli ces dernières semaines, les prix des carburants resteront à un niveau élevé dans un avenir proche selon Jean-Pierre Favennec, économiste spécialiste de l'énergie: "Je ne vois pas de grand changement dans le prix des carburant, ni à la hausse, ni à la baisse dans les prochaines semaines".

Selon lui, “en l’état actuel des choses, on va rester sur un prix du pétrole relativement élevé": "À terme, par contre, il n’y a pas de raisons pour que ça continue d’augmenter, le prix des carburants devrait rester à peu près au niveau actuel”.

Finalement, la question sera aussi de savoir quels gestes les distributeurs de carburants seront capables d’entreprendre pour aider à faire baisser la note pour les Français. À l’instar de TotalEnergies, qui a annoncé une réduction de 20 centimes par litre du 1er septembre au 1er novembre 2022. Puis de 10 centimes, du 1er novembre au 31 décembre 2022.