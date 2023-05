Attaque en Tunisie: une menace sur la communauté juive dans le monde arabe?

Les autorités tunisiennes enquêtent mercredi pour élucider les circonstances d'une attaque menée par un gendarme ayant tué trois de ses collègues et deux fidèles devant une synagogue sur l'île de Djerba, pendant le pèlerinage juif annuel, avant d'être abattu. La synagogue de la Ghriba, la plus ancienne d'Afrique, avait déjà été visée en 2002 par un attentat-suicide au camion piégé qui avait fait 21 morts.

Un attentat contre une synagogue a fait six morts, dont l’assaillant mardi soir à Djerba en Tunisie. Cela s’est produit à l’occasion d’un pèlerinage qui rassemblait plusieurs milliers de Juifs venus du monde entier.

C'est probablement, chaque année, le plus grand rassemblement de Juifs en terre arabe et musulmane. Le pèlerinage de la synagogue de la Ghriba, à Djerba, cette île très touristique au sud de la Tunisie. C’est la plus vieille synagogue d'Afrique, elle a plus de 2500 ans. La légende dit qu’elle a été construite par des Juifs qui ont fui Jérusalem après la destruction du Temple de Salomon par Nabuchodonosor en 586 avant notre ère.

Ce pèlerinage a lieu 33 jours après la pâque juive. À cause du Covid, il avait annulé ces deux dernières années, mais pour la reprise mardi, ils étaient environ 5000 à avoir fait le voyage, venant d'Israël, des Etats-Unis, de France… C’est un événement festif. Il y a des orchestres de musique tunisienne, on danse, et on mange et une procession est organisée autour d’une pyramide.

Mardi soir, c’est à la fin de cette procession qu’un homme à ouvert le feu. C’est un gendarme, qui était seul. Il a d’abord tué un autre gendarme à une vingtaine de kilomètres de là pour lui voler son arme et ses munitions. Puis il s’est rendu à la synagogue et a ouvert le feu sur le dispositif de sécurité. Avant d'être abattu, il a tué trois membres des forces de l'ordre et deux pèlerins, deux cousins, l’un Tunisien et l'autre Français d’origine tunisienne. Benjamin Haddad, un père de famille marseillais qui tenait une boulangerie Casher dans le 9e arrondissement de Marseille.

Une synagogue déjà visée

Le bilan aurait pu être beaucoup plus lourd si le gendarme n’avait pas été tout de suite neutralisé. Il n'était plus qu'à 50 mètres de l'entrée de la synagogue, d'où il aurait pu tirer sur les milliers de pèlerins qui s’y massaient.

Ce n’est pas le premier attentat contre cette synagogue. C’est un symbole qui a déjà été attaqué deux fois. En avril 2002, la synagogue avait été victime d’un attentat suicide. Un kamikaze franco-tunisien de 25 ans avait fait exploser un camion bourré d’explosifs. 20 personnes avaient été tuées et Israël avait alors déconseillé à ses ressortissants de se rendre au pèlerinage de la Ghriba.

En 1985, un premier attentat avait eu lieu. C’est déjà, un soldat, chargé de la sécurité de la synagogue qui avait ouvert le feu sur des pèlerins juifs et qui avait tué quatre d’entre eux.

Il y a des milliers de synagogues dans le monde arabe, mais presque toutes à l’abandon parce que les Juifs sont partis. En Tunisie, ils ne sont plus qu’environ 1300 dont la plupart vivent sur l'île de Djerba. C’est là, autour de cette synagogue qu’il reste la dernière communauté active.

Un exode des Juifs dans le monde arabe

En Algérie, 150.000 Juifs vivaient avant l'indépendance. Ils sont partis en 1962 pour la plupart et pendant la guerre civile des années 90 pour les derniers. Il n’y a quasiment plus de Juifs en Algérie ou alors ils sont très bien cachés. Au Maroc, le roi, et son père et son grand-père se sont toujours présentés comme les protecteurs des Juifs, mais cela n’a pas empêché l’immigration vers Israël ou vers la France. Il y avait des villes comme Essaouira où la majorité de la population était juive. Aujourd’hui on ne compte pas plus de 2000 Juifs dans tout le pays.

Pareil en Egypte, en Syrie ou en Irak où il y avait de très grandes communautés juives qui ont disparu. À Bagdad, j'ai visité la dernière synagogue, sous Saddam Hussein au début des années 2000. Le vieux gardien m’avait indiqué que 80 Juifs vivaient dans le pays. Et aujourd’hui ils sont tous partis.

Les dernières grandes communautés juives dans le monde musulman se trouvent en Turquie où ils sont environ 15.000 et curieusement en Iran. Le pays le plus hostile à Israël accueille environ 10.000 Juifs, qui ont des synagogues, des écoles, et même un député à l’assemblée.