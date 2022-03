Guerre en Ukraine: la Russie restreint l'accès à Instagram

La Russie a annoncé ce vendredi restreindre l'accès à Instagram dans le pays, sur fond d'invasion russe en Ukraine et de sanctions internationales.

La Russie a annoncé vendredi avoir restreint l'accès au réseau social Instagram, qu'elle accuse de propager des appels à la violence contre les Russes en lien avec le conflit en Ukraine.

"A la suite de la requête du bureau du Procureur général, l'accès au réseau social Instagram (...) sera restreint en Russie", a déclaré le régulateur russe des télécommunications Roskomnadzor dans un communiqué.



Les sites ou applications à l'accès limité deviennent généralement largement inaccessibles. C'est déjà le cas de Facebook et Twitter, qui ont été visés par cette même mesure de restriction après le déclenchement de l'opération militaire en Ukraine, le 24 février.



Plus tôt vendredi, les autorités russes avaient annoncé engager des poursuites contre le groupe Meta, la maison qui possède Instagram, ainsi que Facebook et WhatsApp, l'accusant de propager des "appels aux meurtres" contre les Russes.

Instagram très populaire auprès des jeunes russes

Meta avait annoncé jeudi faire des exceptions à son règlement sur l'incitation à la violence et à la haine en ne supprimant pas des messages hostiles à l'armée et aux dirigeants russes, dans un contexte d'indignation internationale contre l'offensive de Moscou en Ukraine.



Instagram est extrêmement populaire auprès de la jeunesse russe. Surtout, il est aussi devenu un outil de vente en ligne crucial pour de nombreuses petites et moyennes entreprises russes, ainsi que des artistes et artisans, qui dépendent de leur visibilité sur cette plateforme pour vivre.



Instagram est également l'un des réseaux sociaux les plus utilisés par les opposants russes, comme Alexeï Navalny, bête noire du Kremlin dont l'équipe continue de publier des messages malgré son emprisonnement depuis plus d'un an.



La Russie est un des pays les plus restrictifs en matière de libertés de la presse et d'expression, et la situation s'est encore détériorée ces dernières semaines avec le blocage de la plupart des médias indépendants qui subsistaient.

>> A LIRE AUSSI - Guerre en Ukraine: à Brovary, les Ukrainiens font battre les blindés russes en retraite