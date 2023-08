Le voyou devenu oligarque: qui était Evgueni Prigojine, le "cuisinier de Poutine"?

Evguéni Prigojine, 62 ans et paron du groupe paramilitaire Wagner, est décédé, selon l'agence de presse russe Tass, dans le crash d'un avion avec neuf autres personnes. Ce personnage, influent dans la guerre en Ukraine, proche de Vladimir Poutine, s'était constitué un empire avant de menacer son pouvoir.

Il était l'un des hommes clés du conflit en Ukraine. Selon l'agence russe Tass, Evgueni Prigojine est décédé dans le crash d’un avion privé qui effectuait la liaison Moscou-Saint-Petersbourg et qui s’est écrasé au nord de la capitale avec dix passagers à son bord. A ses côtés, Dimitri Outkine, ancien officier des forces spéciales du GRU et co-fondateur, avec Prigojine, du groupe paramilitaire Wagner.

Wagner, c'est une des plus grandes armées privées du monde. Elle est intervenue avec l’aval du Kremlin en Syrie aux côtés de Bachar El Assad, en République Centrafricaine, au Mali et bien sûr en Ukraine, notamment sur le front Est aux côtés des séparatistes du Donbass. En mai 2023, Prigojine avait même revendiqué la prise par Wagner de Bakhmout, une des rares victoires pour les forces russes.

Dix ans de prison, restaurateur, patron d'une "ferme à trolls"...

A 62 ans, l'histoire personnelle d'Evgueni Prigojine est absolument hors norme. C'est l’histoire d’un voyou devenu oligarque et l’homme des basses œuvres de Poutine. Dans les années 90, on le surnommait "le cuisinier de Poutine" au motif qu’il dirigeait, à Saint-Pétersbourg, un restaurant de luxe où le futur chef du Kremlin avait ses habitudes. Prigojine sortait alors de prison, où il avait passé dix ans de détention pour cambriolage, escroquerie et proxénétisme.

Ce milliardaire au crâne rasé a fait fortune dans la restauration, en obtenant la gestion des cantines scolaires, la restauration des casernes et l'organisation de tous les banquets du pouvoir. Il a ensuite dirigé "une ferme à trolls" au service de Poutine qui a tenté notamment d’influer, via des messages sur les réseaux sociaux et autres plateformes internet, sur les élections présidentielles américaine et française.

En 2014, il fonde cette fameuse milice Wagner. Elle composée de vétérans endurcis de l'armée et des services spéciaux russes mais aussi de détenus de droit commun, y compris des assassins et des violeurs, auxquels il proposait encore il y a quelques mois la liberté contre six mois d’engagement. D’où la peur qu’inspire cette organisation paramilitaire à la réputation sanguinaire et sans foi ni loi, qui n'a qu'un objectif: défendre les intérêts extérieurs de la Russie.

Le proche de Poutine devenu traître

Ce proche de Poutine a fini par se retourner contre son maître. D’abord en accusant l’état-major russe et singulièrement le ministre de la Défense Sergueï Choïgou d’incompétence, de trahison et de mensonges sur la conduite des opérations en Ukraine. Trois mois après le début de la guerre, il a aussi mis en cause les discours officiels du Kremlin. Enfin, en juin dernier, il s'est emparé du quartier général de l’armée russe à Rostov, le centre névralgique des opérations en Ukraine, et a menacé de lancer ses troupes sur Moscou dans une opération qui ressemblait, sinon à une tentative de putsch, du moins à une rébellion organisée.

Il a fini par y renoncer. Mais à cet instant précis, Prigojine est devenu un mutin, un traitre. Même si les deux hommes, Poutine et Prigojine, ont semblé mettre en scène leur rabibochage, chacun a bien compris que le fondateur du groupe Wagner avait franchi la ligne rouge. Lundi dernier, il apparaissait dans une vidéo où il affirmait être en Afrique pour combattre l’Etat Islamique. Aujourd’hui, il ne donne plus signe de vie.