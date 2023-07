Hollywood: pourquoi les actrices et acteurs de cinéma font grève contre les studios?

Les acteurs de cinéma d'Hollywood ont rejoint les scénaristes et entamé une grève inédite contre les studios. En cause, le manque à gagner en raison de la diffusion sur les plateformes de streaming et la peur de l'intelligence artificielle.

Le cinéma américain est en grève. Après les scénaristes qui avaient déjà cessé le travail, ce sont les acteurs qui sont désormais en grève contre les studios. Et ça ne rigole pas. Quand le très puissant syndicat des acteurs a annoncé officiellement le début de la grève, ce sont 160.000 comédiens qui ont immédiatement cessé le travail. Des piquets de grève doivent être installés dès ce vendredi devant les studios de Hollywood tandis que les tournages des films américains sont suspendus partout dans le monde.

Les comédiens doivent aussi arrêter de participer à la promotion des films. Jeudi soir à Londres, à l'occasion de la projection en avant-première du film de Christopher Nolan, “Oppenheimer", les acteurs dont Matt Damon et Cillian Murphy, ont refusé de monter sur scène. C’est véritablement toute l’industrie du cinéma américaine qui est désormais à l'arrêt.

À l'origine du conflit, une question d'argent. Les acteurs américains ne s'estiment pas assez rémunérés en particulier pour les rediffusions. Autrefois lorsqu’un film repassait à la télévision, ils touchaient des droits d’auteur, désormais les films sont souvent produits par les plateformes, HBO, Netflix, Disney+ ou encore Amazon Prime. C’est ce que l’on appelle la diffusion en streaming qui ne génère pas de revenu pour les acteurs, ou en tout cas pas assez à leur goût.

Il y a donc eu un bras de fer entre le syndicat des acteurs et ces plateformes associées aux grands studios. Les négociations ont duré des semaines et elles viennent d'échouer. La grève est prévue pour durer. La conséquence, ce sera moins de films américains et moins de séries dans les mois et les années qui viennent.

Intelligence artificielle

Les acteurs veulent aussi obtenir des garanties sur l’intelligence artificielle. C'est le volet le plus étonnant de la grève: les comédiens sont inquiets de pouvoir être un jour remplacés par des machines.

Le sujet est très sensible. Les acteurs demandent un encadrement strict des usages de l'intelligence artificielle parce qu’ils décèlent une menace réelle et immédiate. Ils craignent que ChatGPT ou d’autres logiciels soient bientôt capables d’imiter leur voix, puis leur apparence et leurs performances. Une bande-annonce d’un film Disney a déjà été réalisée entièrement par une intelligence artificielle.

C'est la première fois, et sans doute pas la dernière que l’on assiste à une grève massive contre les inquiétants progrès de l’informatique.

"Une nounou d'enfer" à la tête de la contestation

Les acteurs ont rejoint les scénaristes déjà en grève depuis le mois de mai pour les mêmes raisons. Cela fait plus de 60 ans, que les scénaristes et les acteurs n'avaient pas fait grève en même temps. La dernière fois c'était en 1960, une grève dure. Le président du syndicat des acteurs s'était montré intraitable, c'était un acteur moyen qui jouait les cow-boys dans des westerns. Il s’appelait Ronald Reagan. Ce combat syndical l’a conduit à faire ensuite de la politique et à devenir président des Etats-Unis en 1980.

Cette fois, c'est une actrice qui est à la tête du combat. C’est Fran Drescher, qui préside le syndicat des acteurs. Elle est connue pour avoir été "Une nounou d’enfer” dans la série des années 90. L'histoire d’une coiffeuse, larguée par son mari qui se reconvertit comme Nounou. Un scénario inspiré par la véritable histoire de Fran Drescher. Sauf que dans la vraie vie l’histoire est pire encore, la comédienne a vécu une très violente agression. Un drame qui lui a donné une force qu’elle utilise aujourd’hui dans son bras de fer contre les studios.