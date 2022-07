Affaire Coquerel: Sophie Tissier annonce avoir déposé une plainte contre le député LFI

Ancienne figure des gilets jaunes, Sophie Tissier accuse Eric Coquerel d'harcèlement sexuel et assure avoir déposé plainte contre l'élu LFI ce lundi.

Sophie Tissier, qui accuse Eric Coquerel le député de La France insoumise, de harcèlement sexuel, a annoncé ce lundi avoir déposé plainte.

"Ce déni de La France insoumise et son "comité VSS" qui ne m’a même pas contactée. Je confirme donc avoir porté plainte pour "harcèlement sexuel et gestes pouvant s’apparenter à une agression sexuelle". Il y a des témoins. Eric Coquerel sait parfaitement au fond de lui qu'il ment... Pitié", a assura l'ancienne figure des "Giles Jaunes", sur Twitter.

Les faits pour lesquels Sophie Tissier a déposé plainte, se seraient déroulés à l'été 2014, aux réunions annuelles du Parti de Gauche: "On avait dansé et il avait la main baladeuse, autour des hanches, de la taille, en pressant en tâtant. C’était oppressant et désagréable et je lui avais signifié à plusieurs reprises", a raconté à RMC Sophie Tissier.

Dans la foulée, Eric Coquerel se serait montré insistant par SMS. "J’ai reçu des SMS insistants de sa part: 'Je t’attends dans un taxi, viens je t’emmène à mon hôtel, allez ne fait pas ta farouche'", raconte Sophie Tissier. Des SMS qu'elle affirme avoir supprimé depuis.