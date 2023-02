Affaire Pierre Palmade : la famille des victimes se dit "insensible" aux excuses de l’humoriste

Me Mourad Battikh, l’avocat de la famille des victimes de l'accidant impliquant Pierre Palmade, a tenu ce mardi une conférence de presse pour donner des nouvelles sur leur état de santé.

Quatre jours après le violent accident survenu en Seine-et-Marne, Me Mourad Battikh s’est montré très clair lors de la conférence de presse organisée dans son cabinet ce mardi. L’avocat de la famille des victimes de l’accident impliquant Pierre Palmade sont "insensibles aux excuses" de l’humoriste.

"Ils y sont insensibles d’autant plus que monsieur Palmade n’a pas l’excuse de l’insouciance de la jeunesse. Donc, en ce sens, ils seront extrêmement attentifs à la réponse judiciaire qui sera apportée", a déclaré le juriste.

La famille attend en effet que l’humoriste de 54 ans soit placé en garde à vue "le plus rapidement possible" et espère que sa notoriété n’influera ni sur le plan médiatique, ni sur le plan judiciaire.

Me Mourad Battikh a également donné des nouvelles des personnes blessées durant l’accident. A ce jour, le père et l’enfant "sont encore en service de réanimation". L’enfant a le visage "défiguré" et a subi une opération en raison d’une mâchoire "fracturée".

La passagère est "dévastée"

La passagère qui a perdu son bébé est quant à elle "dévastée". Elle se souvient "être sortie de la voiture [...] et s’être effondrée, n’ayant plus de force en pensant instinctivement à son bébé qu’elle avait dans son ventre et a hurlé à plusieurs reprises ‘mon bébé, mon bébé !", a déclaré Me Mourad Battikh, qui précise qu’il n’y avait "aucune difficulté" de grossesse avant l’accident. Une expertise aura lieu pour déterminer si le bébé est né vivant après l’accident.

L’avocat précise qu’elle et ses proches avaient bien attaché leur ceinture de sécurité, et qu’elle était venue rendre visite à sa famille.

De son côté, Pierre Palmade est sorti de réanimation ce mardi. Placé dans le service de chirurgie digestive, il a également été placé sous contrôle psychologique. L’humoriste devrait pouvoir être interrogé par les forces de l’ordre pour donner sa version des faits. Dans un communiqué, sa sœur a déclaré qu’il avait "honte" et qu’il "assumera toutes les conséquences de ses actes".