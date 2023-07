Affrontements à Sainte-Soline: un an de prison ferme pour un manifestant

Le prévenu était poursuivi pour avoir tagué "ACAB" sur un camion des forces de l'ordre qui avait brûlé lors des violences en marge d'une manifestation contre les mégas-bassines à Sainte-Soline.

Un homme de 27 ans ayant participé à la manifestation contre les "mégabassines" le 25 mars à Sainte-Soline (Deux-Sèvres) a été condamné jeudi soir à un an de prison ferme par le tribunal correctionnel de Niort. Placé en détention provisoire le 22 juin après avoir demandé un délai pour préparer sa défense, il ne retournera pas derrière les barreaux mais portera un bracelet de surveillance électronique.

Il était poursuivi pour avoir "fait partie des groupes actifs de la manifestation ayant pour objectif de dégrader" le chantier d'une retenue d'eau contestée et de "commettre des violences sur les militaires de la gendarmerie" qui protégeaient la zone.

La justice lui reprochait aussi un tag - "ACAB" ("all cops are bastards": tous les flics sont des bâtards) - inscrit sur un camion des forces de l'ordre qui a brûlé lors des violences et d'avoir "recelé" une veste de gendarmerie volée dans un véhicule - il l'a seulement "ramassée" alors qu'elle "traînait par terre", selon ses avocats.

Déjà condamné pour des violences lors de manifestations en Allemagne

Ceux-ci envisagent de faire appel de la condamnation, jugeant la peine prononcée "infiniment trop lourde au regard des faits reprochés". Loïc Schneider, 27 ans, avait déjà été condamné dans le passé à trois ans de prison pour des violences commises lors d'une manifestation contre le G20 en Allemagne en 2017.

Trois autres prévenus de 25, 26 et 27 ans ont été condamnés à des peines de deux à quatre mois de prison avec sursis pour recel de vol ou participation à un groupement en vue de préparer des violences. Le 22 juin, un homme de 42 ans avait été condamné à 10 mois de prison ferme pour avoir jeté des pierres sur les gendarmes.

Le 8 septembre, sept autres personnes seront jugées à Niort pour avoir organisé les manifestations du 29 octobre 2022 et du 25 mars 2023 à Sainte-Soline malgré l'interdiction de la préfecture des Deux-Sèvres.