Disparition d’Emile: "Mort ou vivant, on aurait dû le retrouver donc ça veut dire qu’il n’est pas là"

Après la disparition du petit Emile au Vernet (Alpes-de-Haute-Provence) samedi, les recherches n'ont rien donné jusqu'à présent.

Emile, le petit garçon de deux ans et demi qui a disparu de chez ses grands-parents au Vernet (Alpes-de-Haute-Provence) samedi après-midi, est toujours introuvable. Si les opérations se poursuivent ce mardi, le dispositif a été adapté avec des recherches plus "ciblées" a expliqué le préfet. Les battues prennent fin. La téléphonie va être exploitée. Et l'inquiétude est de plus en plus forte. "Au bout de 48 heures, l'enfant aurait dû être retrouvé dans ce périmètre" a estimé le préfet. "Toutes les hypothèses restent d'actualité, aucune n'est privilégiée et aucune n'est exclue" selon le procureur de la République de Digne-les-Bains.

Ce sont donc désormais uniquement des professionnels qui reprennent la main. "Il ne vous aura pas échappé qu’on arrive à un premier aboutissement de cette enquête ouverte pour des faits de disparition inquiétante, explique Marc Rollang, capitaine de gendarmerie et porte-parole de l'association Gendarmes et Citoyens, dans ‘Apolline Matin’ ce mardi sur RMC et RMC Story. On s’oriente immanquablement vers un volet judiciaire bien plus présent. En ne délaissant pas le volet opérationnel des recherches, mais en accentuant les efforts sur la technique et le volet procédural."

"Les recherches, qui ont été menées avec méthodologie et rigueur, n’ont pas permis de découvrir l’enfant. Dès lors, on suppute qu’il n’est plus là, explique ce spécialiste des recherches. Ou alors, malheureusement, il est là mais c’est un échec dans la mission de recherche. On ne peut rien écarter. On peut être passé à quelques mètres de quelqu’un ou quelque chose. Mais le volume des effectifs engagés, les techniques, les moyens, les hommes et leurs compétences, auraient dû permettre dans le délai imparti et sur la zone affectée de trouver ce petit garçon, mort ou vivant. Mais on aurait dû le retrouver. Ce qui veut dire qu’il n’est pas là, tout simplement."

Les chiens Saint-Hubert n’ont rien trouvé

En plus des gendarmes et des habitants, des chiens ont aussi participé aux recherches. Et auraient dû remonter des éléments. "Les chiens Saint-Hubert, c’est le haut du spectre dans les missions de cette nature-là, avec leurs capacités intrinsèques, leurs plus de 300 millions de cellules olfactives dans la truffe, soit 100 millions de plus que le chien moyen, explique Marc Rollang. Ils ont des capacités d’investigation, de recherche, de pistage, qui sont hors normes. Dès lors que ce chien-là n’a pas réussi la mission qui lui a été confiée, cela laisse présumer qu’il y a peut-être chose."

Malgré tout, l’espoir de retrouver Emile vivant existe encore. "On garde espoir parce que nous sommes tous des pères et des mères de famille, souligne le capitaine de gendarmerie. Cela fait partie de ce que nous avons de plus cher. On espère tous retrouver ce petit enfant, dans les meilleures conditions possibles. On croit au miracle."