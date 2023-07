Disparition d'Émile: l'enfant toujours pas localisé, le dispositif de recherches modifié

48h après la disparition d'Emile, 2 ans et demi, au Vernet (Alpes-de-Haute-Provence), l'enfant n'a pas été localisé, a indiqué le préfet. Près de 800 personnes se sont relayées pour faire des recherches. Les investigations se poursuivent, mais avec des moyens différents.

Emile, 2 ans et demi, reste introuvable. Il a disparu samedi en fin d'après-midi alors qu'il se trouvait chez ses grands-parents au Vernet (Alpes-de-Haute-Provence).

Immédiatement, d'importantes recherches ont été lancées. "Depuis 48h, les gendarmes, sapeurs-pompiers, brigades cynophiles et bénévoles se sont relayés quasiment sans interruption pour retrouver Émile, mais malgré toutes ces recherches, nous n'avons pas pu le localiser", a indiqué le préfet, Marc Chappuis, lors d'une conférence de presse ce lundi.

Au total, ce sont près de 800 personnes qui se sont relayées ces deux derniers jours.

"C'est un élan de solidarité exceptionnel qui fait honneur à notre département, et au-delà", a noté le préfet.

Adaptation du dispositif de recherches

Les recherches vont donc se poursuivre mardi, mais avec une adaptation du dispositif. "Il n'y aura plus de battue, mais on va déployer des moyens spécialisés à la recherche de traces et d'indices", a précisé Marc Chappuis.

Par conséquent, les bénévoles sont invités à ne plus se rendre sur site "pour permettre aux gendarmes de déployer les opérations", a souligné le procureur de la République de Digne-les-Bains, Remy Avon.

L'enquête judiciaire, elle, se poursuit depuis 32h. Les investigations sont menées par une quinzaine de gendarmes. "Depuis hier, quasiment toutes les habitations du hameau du Vernet Haut ont été visitées" et "nous avons procédé à de nombreuses auditions de témoins", a souligné le procureur. Il reste deux maisons qui n'ont pas encore été visitées, car elles sont inhabitées.

"Aucun élément qui caractérise une infraction pénale"

Pour autant, malgré toutes ces investigations, "nous n'avons pas de nouveaux éléments".

Toutes les hypothèses restent envisagées. Le magistrat a précisé que les marquages des chiens n'ont pas permis de trouver des indices. De plus, aucune garde à vue n'a été menée car il n'y a "aucun élément qui caractérise une infraction pénale".

Le procureur de la République a indiqué être en contact constant avec la famille du petit Émile.