Émeutes: nouvelle enquête ouverte à Marseille après la plainte d'un jeune touché à l'œil

Une nouvelle enquête pour des faits présumés de violences policières a été ouverte à Marseille. Elle fait suite à la plainte d'un jeune homme qui dit avoir perdu l'usage de son œil après un tir pendant un soir des émeutes.

Une nouvelle enquête a été ouverte par le parquet de Marseille pour des faits présumés de violences policières durant une nuit d'émeutes. Le centre de Marseille avait été en proie à des violences urbaines qui avaient suivi la mort de Nahel, un adolescent de 17 ans tué par un policier à Nanterre lors d'un contrôle routier le 27 juin.

L'enquête a été ouverte pour "violences volontaires en réunion ayant entraîné une mutilation ou infirmité permanente par personne de l'autorité publique et avec arme".

La nuit du 30 juin au 1er juillet, Abdelkarim, 22 ans, marche dans une rue du centre de Marseille, pour aller retrouver un ami. Il assure ne pas participer aux émeutes, mais reçoit un projectile au visage.

“On ne sait pas encore quel type de projectile. Lui a vu des policiers, qui pourraient s’apparenter aux effectifs du RAID, le viser et il a ensuite perdu connaissance. Il n’a pas du tout compris pourquoi il était visé et pourquoi on a tiré sur lui”, indique son avocat, maître Arié Alimi.