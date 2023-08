Evry: deux hommes condamnés pour des dégradations au commissariat lors des émeutes

Deux jeunes hommes de 19 et 25 ans ont été condamnés à des peines de prison de 7 mois ferme et d'un an avec sursis, après avoir notamment incendié la rampe d'accès du commissariat de police de la ville.

Deux jeunes hommes ont été condamnés à Evry à des peines de prison, de sept mois ferme et d'un an avec sursis, pour avoir participé à l'incendie de l'entrée du commissariat de la ville fin juin lors des émeutes suivant la mort de Nahel, a-t-on appris jeudi de sources judiciaire et policière.

Agés de 25 et 19 ans, ils ont été jugés en comparution immédiate le 26 juillet, après avoir été interpellés le 24 juillet pour avoir notamment incendié la rampe d'accès du commissariat dans la nuit du 29 au 30 juin, a précisé le parquet.

Le ministère public a fait appel des deux condamnations.

Deux autres suspects en attente de jugement

Deux autres hommes avaient été placés en garde à vue le même jour, soupçonnés d'avoir participé à ces faits, et libérés à l'issue de celle-ci "faute d'éléments suffisants dans la procédure", selon le parquet.

La police judiciaire d'Evry a aussi annoncé avoir interpellé deux autres hommes lundi, un majeur né en 2004 et un mineur, né en 2009.

Le mineur a été présenté mardi devant le juge des enfants dans le cadre d'une audience de culpabilité: il fait l'objet d'une mesure éducative judiciaire provisoire, en attendant de voir sa sanction déterminée lors d'une prochaine audience, a précisé le parquet.

Le majeur sera jugé devant le tribunal correctionnel d'Evry le 7 septembre.

Environ 50 jeunes s'étaient rassemblés au commissariat

Les investigations pour dégradations et destruction de biens publics par moyens dangereux et participation à un groupement en vue de commettre des violences, ont mobilisé une douzaine d'enquêteurs, selon la police judiciaire.

Selon cette même source, une "cinquantaine de jeunes" avaient "convergé" vers le commissariat d'Evry cette nuit-là: l'un d'eux avaient brisé une caméra de surveillance et d'autres avaient allumé un feu devant l'entrée et dégradé des voitures de police.

Des cocktails Molotov avaient aussi été jetés sur la façade du bâtiment, d'après le parquet.

La Première ministre Elisabeth Borne et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'étaient rendus dès le lendemain matin sur les lieux pour constater les dégâts et rencontrer les forces de l'ordre.