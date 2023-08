Accident mortel de minibus dans le Lot-et-Garonne: les pistes de l'enquête

Le mystère reste encore complet concernant l'accident de minibus qui a fait un mort et sept blessés, dont quatre en urgence absolue, vendredi soir près d'Houeillès (Lot-et-Garonne). Des pistes tendent à établir une "sécurité incompatible avec la garde d'enfant".

Trois jours après, le drame reste inexpliqué et l'enquête se poursuit dans le Lot-et-Garonne après l'accident de minibus qui a fait un mort, un adolescent de 12 ans, et sept blessés, vendredi soir. Quatre sont toujours en urgence absolue. Le conducteur a été mis en examen dimanche soir pour homicide involontaire et blessures involontaires.

Vendredi soir, près d'Houeillès, ces enfants rentraient d'une activité aquatique vers leur colonie de vacances. Au volant du minibus, un "chauffeur salarié" de 26 ans "inconnu des services de justice, de gendarmerie et de police".

La victime, comme la majorité des enfants de ce centre de vacances, dépendait de l'Aide sociale à l'enfance, a fait savoir le cabinet de la secrétaire d'Etat chargée de la Jeunesse et du SNU, Prisca Thévenot, qui s'est rendue sur place ce week-end.

Comment s'est déroulé l'accident?

Le minibus est sorti de sa trajectoire, a traversé la voie opposée et a violemment percuté un parapet en béton avant de basculer dans un fossé. Il transportait sept enfants de 10 à 14 ans qui séjournaient dans un centre de vacances à Sauméjan, près de Houeillès.

Comment expliquer l'accident en pleine ligne droite?

Il faut trouver des responsabilités. Celle du conducteur ne suffit pas: les analyses effectuées révèlent qu'il n'avait consommé ni alcool ni drogue avant de prendre le volant, la route était droite. Comment expliquer alors qu'il ait dévié, traversé la voie opposée, percuté le parapet avant de basculer dans le fossé?

Indices "graves et concordants" sur une sécurité "incompatible avec la sécurité des enfants"

La justice s'intéresse à ses conditions de travail, son état de fatigue. A quand remontaient ses derniers jours de repos? De combien d’enfants et de tâches était-il chargé?

Les enquêteurs cherchent d'autres responsables qui auraient créé un environnement "incompatible avec la sécurité des enfants accueillis". "Il existe des indices graves et concordants" en ce sens, souligne le communiqué du procureur. Des réquisitions sont prises contre X: des individus ou des organismes restent encore à identifier.