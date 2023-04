Affaire Kevin et Leslie: deux nouveaux suspects interpellés

Plus de quatre mois après la disparition de Leslie et Kevin dans les Deux-Sèvres, et un mois et demi après la découverte de leurs corps, deux personnes supplémentaires ont été interpellées et placées en garde à vue dans le cadre de l'enquête.

Deux nouvelles personnes ont été placées en garde à vue dans l'enquête pour "assassinat" ouverte après la mort de Leslie Hoorelbeke et Kevin Trompat, couple des Deux-Sèvres dont les corps ont été retrouvés début mars, a indiqué le parquet.

Selon le quotidien Le Parisien qui a révélé l'information, ces deux individus interpellés mercredi sont soupçonnés d'avoir participé au guet-apens mortel.

Leslie Hoorelbeke, 22 ans, et Kevin Trompat, 21 ans, avaient disparu dans la nuit du 25 au 26 novembre à Prahecq (Deux-Sèvres), village de 2.000 habitants proche de Niort. Leurs corps ont été retrouvés les 3 et 4 mars dans deux endroits différents mais proches, dans les environs de Puyravault (Charente-Maritime).

Trois suspects déjà incarcérés

Ces nouvelles interpellations interviennent un mois et demi après l'incarcération de trois suspects dans l'entourage des deux victimes.

Tom Trouillet, 22 ans, un ami qui devait héberger le couple la nuit des faits à Prahecq, interpellé en Vendée fin février, a été mis en examen pour enlèvement et séquestration.

Nathan Badji, 22 ans, et Enzo C., 23 ans, qui avaient été placés en garde à vue dans un second temps, ont été mis en examen pour assassinats, enlèvement et séquestration, et modification d'une scène de crime.

Les deux victimes ont été tuées par des coups portés à l'aide d'un "objet contondant" selon le parquet de Poitiers, mais le mobile des suspects reste flou, entre "déception sentimentale et/ou des dettes financières", pistes évoquées par le procureur.

La première pourrait être liée à d'éventuels sentiments de Tom Trouillet envers Leslie, dont il était l'ami et qui s'était mise en couple avec Kevin peu de temps avant la disparition. La seconde pourrait être liée à un trafic de stupéfiants auquel aurait pris part Kevin.