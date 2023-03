Deux-Sèvres: Leslie et Kevin probablement tués par des coups portés au moyen d’un objet contondant

Le procureur de la République de Poitiers, Cyril Lacombe a indiqué que les deux corps retrouvés en fin de semaine dernière en Charente-Maritime sont bien ceux de Leslie et Kevin, disparus il y a trois mois dans les Deux-Sèvres. Le couple serait mort à la suite de coups portés au moyen d'un objet contondant.

Le procureur de la République de Poitiers, Cyril Lacombe a confirmé, ce mardi, que les deux corps retrouvés vendredi et samedi en Charente-Maritime sont, selon toute vraisemblance, bien ceux de Leslie Hoorelbeke et Kevin Trompat. Ces derniers n'avaient plus donné signe de vie depuis la fin du mois de novembre, après une soirée chez des amis, dans les Deux-Sèvres.

"Le premier corps est, selon toute vraisemblance, celui de Kevin. Il a été exhumé le 3 mars dans un champ à Puyravault, il était habillé [...] le deuxième corps est, selon toute vraisemblance, celui de Leslie. Il a été retrouvé à environ cinq kilomètres du premier corps. Elle était habillée", a précisé le procureur.

L'autopsie du corps de la jeune femme n'a relevé aucune trace d'agression sexuelle.

Des coups portés au moyen d'un objet contondant

Cyril Lacombe a également indiqué que la mort du couple "a été probablement provoquée par des coups portés au moyen d’un objet contondant", selon les autopsies réalisées dimanche et lundi. En revanche, il a précisé que le chien Onyx n'avait toujours pas été retrouvé.

Ces corps ont été retrouvés à la suite des auditions menées dans le cadre des gardes à vue de trois jeunes hommes. Ils ont été, depuis, mis en examen, dont deux pour assassinats, et placés en détention provisoire.

Le procureur de la République a dit que le premier mis en examen, Tom T. n'avait jamais été condamné. Le deuxième, Nathan B. était connu de la justice pour usage de stupéfiants en 2019 et le troisième, Enzo C., n'avait jamais été condamné non plus. Le magistrat a rappelé qu'ils étaient toujours présumés innocents.

Les motivations restent à éclaircir

Lors de cette conférence de presse, il n'a pas donné les raisons des motivations de ces meurtres, qui "restent à éclaircir". Il a seulement évoqué "une déception sentimentale et/ou une dette financière".