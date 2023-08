Féminicide: un septuagénaire mis en examen après avoir tué sa compagne à Saint-Étienne

Un Stéphanois de 71 ans a été mis en examen après avoir tué sa compagne avec une arme à feu. Voici ce que l'on sait de ce féminicide.

Enième féminicide. Un homme de 71 ans a été mis en examen jeudi à Saint-Etienne pour "assassinat sur conjoint" après avoir tué lundi sa compagne avec une arme à feu, a-t-on appris auprès du parquet de la ville.

"Le juge des libertés et de la détention doit se prononcer dans la soirée sur la demande de placement en détention provisoire de ce Stéphanois d'origine syrienne, qui n'avait jusqu'alors jamais fait parler de lui pour des faits de violence", a déclaré à l'AFP le procureur-adjoint de la République, André Merle.

Ce couple, qui allait se séparer après huit mois de vie commune, s'était donné rendez-vous au bar d'un hôtel stéphanois lundi après-midi, lorsque, pour une raison inconnue, l'homme a ouvert le feu sur sa compagne à deux reprises avec une arme de poing.

Atteinte au thorax et à la nuque, la Stéphanoise de 63 ans, d'origine roumaine, est immédiatement décédée, a précisé le magistrat. Alertée par un témoin, la police a très rapidement interpellé l'auteur des coups de feu qui n'a pas opposé de résistance.

L'état de santé du septuagénaire a dans un premier temps nécessité son hospitalisation sous contrainte à la demande d'un médecin psychiatre, jusqu'à la délivrance d'un mandat d'amener qui l'a conduit jeudi après-midi devant la juge d'instruction en charge de ce féminicide.

3919: le numéro de téléphone pour les femmes victimes de violences



► Le "3919", "Violence Femmes Info", est le numéro national de référence pour les femmes victimes de violences (conjugales, sexuelles, psychologiques, mariages forcés, mutilations sexuelles, harcèlement...). C'est gratuit et anonyme. Il propose une écoute, informe et oriente vers des dispositifs d'accompagnement et de prise en charge. Ce numéro est géré par la Fédération nationale solidarité femmes (FNSF).