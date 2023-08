Forbach: arrestation d'un homme soupçonné de torturer et séquestrer sa femme depuis 2011

INFO RMC - Un Allemand de 55 ans a été arrêté ce lundi 7 août à son domicile de Forbach (Moselle). Sa femme de 53 ans, retrouvée nue, le crâne rasé, et enfermée dans une chambre grillagée, a été immédiatement hospitalisée.

Un homme de 55 ans, de nationalité allemande, a été interpellé ce lundi matin à Forbach (Moselle), soupçonné de torture et de séquestration. La victime est sa femme, âgée de 53 ans, également de nationalité allemande, qui a réussi à prévenir les autorités de son pays qu'elle était retenue contre sa volonté dans un appartement situé avenue Saint-Rémy depuis 2011.

Selon une source judiciaire, c'est par téléphone qu'elle est parvenue à joindre dimanche soir les services d'urgence allemands, qui ont dans la foulée pris contact avec leurs homologues français.

La victime hospitalisée

Egalement alertée par le voisinnage, la police française a effectué les premières vérifications. Puis une opération a été menée à 6h du matin au domicile du suspect. Après un refus d'ouvrir, les autorités ont forcé la porte et interpellé l'homme. Une arrestation qui s'est passée sans problèmes.

A l'intérieur, ils ont retrouvé la victime apeurée, enfermée dans une chambre grillagée. Elle était nue, crâne rasé, dénutrie et présentait des fractures aux deux jambes et aux doigts. Elle a été transportée à l'hôpital. Lui a été arrêté et placé en garde à vue.

Contrairement à une première information publiée, une source judiciaire dément qu'un banc de torture et un carnet aient été retrouvés durant la perquisition du domicile.

L'homme de 55 ans a été placé en garde à vue et une enquête a été ouverte pour séquestration, viol aggravé avec circonstance aggravante parce qu'il s'agit du conjoint, acte de torture et de barbarie.