Lyon: l'exaspération des riverains après la nouvelle fusillade dans le quartier de La Duchère

Deux hommes de 16 et 20 ans ont été tués mardi soir à La Duchère, à Lyon. Deux autres ont été blessés dans une fusillade sur fond de trafic de drogue. Une scène qui a choqué les riverains.

Colère et incompréhension dans le quartier de La Duchère, à Lyon. Dans la nuit de mardi à mercredi, deux jeunes hommes de 16 et 20 ans sont morts dans une nouvelle fusillade, probablement liée à un trafic de drogue. Deux autres personnes ont été blessées.

Le parquet de Lyon a indiqué avoir immédiatement ouvert une enquête de flagrance des chefs de “tentative de meurtre et meurtre en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs en vue de la commission d'un crime". Elle a été confiée à la direction zonale de police judiciaire.

C'est le 5e événement de ce type en seulement quelques mois. Ce qui provoque le ras-le-bol des habitants. Devant le bloc, pendant qu’une équipe nettoie le sang sur le trottoir, un habitant raconte sa soirée à des voisins.

“J’étais devant l’ordi et j’ai entendu des coups de feu. Je me penche par là et j’en vois un qui court avec un flingue. Quand il est rentré, j’entends la deuxième rafale”, détaille-t-il.