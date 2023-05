Triple meurtre à Dreux: l’ex-conjoint, en fuite, déjà condamné pour violences intrafamiliales

INFO RMC. Le principal suspect des meurtres d’une mère de famille et de ses deux enfants à Dreux est toujours en fuite. L’homme âgé de 46 ans, activement recherché, est l’ex-conjoint et père des victimes, déjà condamné à 12 mois de prison pour violences intrafamiliales en septembre 2021.

Le principal suspect du triple homicide de Dreux (Eure-et-Loir) est activement recherché par la police. Cet homme de 46 ans est soupçonné d’avoir tué à l’arme blanche son ex-conjointe de 37 ans et ses deux enfants âgés de 13 ans et 2 ans. Il avait été condamné en septembre 2021, pour des violences à l’égard de sa conjointe et de sa fille aînée, à 12 mois de prison dont quatre mois assortis d’un sursis probatoire pendant deux ans, a appris RMC.

A sa sortie de prison, il avait interdiction de rencontrer son ex-conjointe et sa fille aînée. Il avait obtenu tout récemment le droit de voir sa fille durant des visites médiatisées.

Enquête pour homicides volontaires

Une enquête pour homicides volontaires a été ouverte par le procureur de la République de Chartes. Selon les premiers éléments, un ami de la mère de la famille a donné l’alerte, car la mère de famille ne répondait pas alors qu’ils avaient rendez-vous. Le suspect n’était pas à son domicile quand les policiers ont voulu l’interroger.

Selon les informations de RMC, la femme de 37 ans avait déposé plainte le 9 mai dernier, car elle soupçonnait son ex-conjoint d’avoir installé un système de suivi sur sa voiture.