L'ex-braqueur devenu comédien Jean-Claude Pautot retourne en prison

Jean-Claude Pautot, ancien braqueur condamné à 25 ans de prison, s'est reconverti dans la peinture et le cinéma. Un an après avoir monté les marches du festival de Cannes, il se retrouve à nouveau en prison pour une affaire de trafic de drogue.

L’an dernier, il était sous les flashs et les projecteurs en montant les marches du Palais des festivals à Cannes. Un an plus tard, il est de retour derrière les barreaux. Jean-Claude Pautot a 66 ans dont 25 passés en prison. Surnommé "le ouf" ou encore "FF" pour "fou furieux", il a été condamné plusieurs fois pour des braquages dans les années 70 et 80. Il a également fait une dizaine d’années de cavale avant d’être arrêté en Allemagne en 2009.

Il y a trois ans, à sa sortie de prison, Jean-Claude Pautot se reconvertit dans la peinture puis dans le cinéma, de fil en aiguille. Il arrive même à décrocher un second rôle dans "L’Innocent", de Louis Garrel, présenté hors-compétition au Festival de Cannes 2022, où il joue le rôle de Jean-Paul.

L'intermédiaire d'un gros trafic de drogue

L’an dernier, Jean-Claude Pautot s’est installé en Espagne. Ses fréquentations attirent alors l’attention des policiers de l’office anti-stupéfiants. Entre Noël et le Jour de l’An, les enquêteurs l’ont arrêté dans une villa de Marbella. Il est soupçonné d’être impliqué dans une grosse affaire de drogue avec l’importation en France de plus d’une tonne de cocaïne, qui a été saisie. Jean-Claude Pautot est accusé d’avoir servi d’intermédiaire entre trafiquants.

D’abord incarcéré à Cadix, en Espagne, l’ancien braqueur vient d’être transféré en région parisienne, d’après le JDD. Il est donc de retour à la maison d’arrêt de Fresnes, qu’il connaît bien, puisqu’il y était déjà il y a 20 ans.