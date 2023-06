Retraites: 281.000 manifestants en France selon les autorités, 900.000 d'après la CGT

Pour cette 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, les autorités ont compté 281.000 manifestants dont 31.000 à Paris. De son côté, la CGT a revendiqué "plus de 900.000" dont 300.000 à Paris. Ces chiffres sont les plus faibles depuis le début du mouvement.

Ce mardi était marqué par la 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites et cela pourrait être la dernière journée d'action à l'initiative de l'intersyndicale.

Le ministère de l'Intérieur a compté 281.000 manifestants en France, et la CGT "plus de 900.000", soit les chiffres les plus faibles depuis le début du mouvement le 19 janvier.

À Paris, la préfecture a annoncé 31.000 participants (moins que les 37.000 du 15 mars et du 16 février), et la CGT 300.000 participants, un plancher déjà atteint à deux reprises durant l'hiver.

Dans les régions, les chiffres sont aussi souvent descendus sous les plus bas niveaux précédemment enregistrés: 8.000 à 50.000 manifestants à Toulouse, entre 5.500 et 10.000 à Rennes, ou encore 5.000 à 10.000 à Grenoble.

"Les retraites resteront toujours un combat"

"Le match est en train de se terminer, qu'on le veuille ou non, avec cette inconnue de ce qui se passera jeudi à l'Assemblée", a reconnu mardi Laurent Berger. Le numéro un de la CFDT a appelé les syndicats à "peser dans le rapport de force à venir" sur d'autres sujets comme les salaires ou les conditions de travail.

"Nous voulons de vraies négociations", a prévenu à ses côtés la numéro un de la CGT, Sophie Binet. Soulignant que "les retraites resteront toujours un combat", elle a mis en avant l'objectif de "gagner des avancées concrètes".

"L'intersyndicale va rester unie", a-t-elle ajouté, jugeant "probable qu'il y ait d'autres manifestations au vu de la colère dans le pays".

En dehors de quelques actions coup de poing - intrusion au siège du comité d'organisation des JO-2024, coupure d'électricité en banlieue parisienne - les perturbations sont restées limitées, notamment dans l'éducation avec à peine plus de 5% de profs grévistes selon le ministère.

Deux décrets d'application publiés au Journal officiel

Dans les transports, la SNCF a fait circuler neuf trains sur dix en moyenne, tandis qu'un tiers des vols ont été annulés à l'aéroport d'Orly.

Le camp présidentiel entend continuer à avancer, comme en témoigne la publication dimanche au Journal officiel des deux premiers décrets d'application, dont celui portant progressivement l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans.