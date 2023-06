Saint-Nazaire: une greffière, soupçonnée d'aider des trafiquants de drogue, a été mise en examen

Une greffière, affectée au cabinet d'un juge d'instruction de Saint-Nazaire, a été mise en examen et placée en détention provisoire mercredi. Elle est soupçonnée d'avoir fait fuiter des informations auprès d'un réseau de trafic de drogue. Lors d'une perquisition à son domicile, plusieurs kilos de cocaïne et cannabis ont également été découverts.

Coup de tonnerre au tribunal de Saint-Nazaire. Une greffière, qui est soupçonnée de divulgation d'informations sur une enquête, a été incarcérée. Cette greffière était affectée au cabinet d'un juge d'instruction de Saint-Nazaire. Elle a été mise en examen mercredi et placée en détention provisoire.

La gendarmerie enquêtait depuis plusieurs mois sur un réseau de trafic de drogue, implanté dans deux quartiers de Saint-Nazaire. Mais depuis quelques semaines, les gendarmes s'intéressent particulièrement à cette greffière du cabinet d'instruction.

Ils remarquent que des informations commencent à fuiter, et que bizarrement, des individus ciblés semblent toujours avoir un coup d'avance. La fonctionnaire est placée sous surveillance et les doutes se confirment. Elle est interpellée, et reconnaît les faits en garde à vue. Elle est alors placée en détention provisoire.

Une peine de sept ans de prison encourue

Mais ça ne s'arrête pas là. En plus de fournir des informations, elle pourrait être impliquée plus encore dans le trafic. Lundi, une perquisition a été menée à son domicile et plusieurs kilos de drogue, cocaïne et cannabis, ont été découverts. Reste à déterminer si elle savait que son domicile servait de planque aux trafiquants.

Le dossier a été dépaysé au parquet d'Angers pour "garantir la sérénité des investigations". Selon le procureur de la République d'Angers, elle encourt une peine de sept ans de prison et une amende de 100.000 euros.