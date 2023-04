Allocution d’Emmanuel Macron: "Depuis un an, du bla-bla et au bout, il n’y a rien" pour Louis Aliot

Dans "Apolline Matin" ce mardi sur RMC et RMC Story, le maire de Perpignan Louis Aliot (RN) estime que l'allocution d'Emmanuel Macron n'apporte pas de réponse concrète aux difficultés des Français.

Trois chantiers, la vie au travail, "l'ordre républicain" et "le progrès pour mieux vivre", et 100 jours pour agir. Lors de son allocution ce lundi soir, Emmanuel Macron a souhaité tourner la page de la réforme des retraites, validée pour l’essentiel par le Conseil constitutionnel et désormais promulguée, et se projeter vers de nouveaux sujets. Mais les syndicats et les oppositions restent circonspectes sur les réponses du président de la République à la crise sociale. Pour Louis Aliot, maire de Perpignan (RN), le discours d’Emmanuel Macron n’apporte pas de réponse concrète aux difficultés des Français.

"C’était ce qu’il disait il y a un an, quand il était en campagne électorale, estime-t-il dans ‘Apolline Matin’ ce mardi sur RMC et RMC Story. Il faudrait qu’il se mette dans le costume, pour prendre les bonnes décisions. On voit bien que depuis un an, ça reste du bla-bla, de la communication. Et au bout, il n’y a rien. Il n’y a que des réformes impopulaires, que les Français ne veulent pas. Je crains qu’en utilisant le 49.3, en les prenant de haut, il ne fasse que monter la colère d’un certain nombre de personnes."

Quant aux 100 jours d’action promis par Emmanuel Macron, Louis Aliot s’interroge. "Cent jours pour qui ? Peut-être pour Mme Borne. Si j’ai bien compris, on changera de Premier ministre le 14 juillet. Dans les 100 jours, il ne se passera rien de plus que l’année précédente. J’ai comme l’impression qu’elle est sous contrat à durée déterminée." Au final, le maire de Perpignan aurait mieux fait de rester discret. "Prendre la parole pour dire ce qu’il a dit… Il vaut mieux ne pas parler, lance Louis Aliot. S’il veut des mesures sur le travail, la baisse des charges, les salaires, il fallait ouvrir le débat sur le travail lui-même. Et parler des retraites en plus. Et ne pas commencer par les retraites, imposer cette réforme impopulaire et dire ‘maintenant, on va parler’."

"On a l’impression que M. Macron a la tête dans les étoiles"

Pour le vice-président du Rassemblement national, les Français continuent de souffrir au quotidien face à l’inflation. "Les retraites, c’est un problème en soi, mais c’est moins impactant que le pouvoir d’achat, souligne Louis Aliot. Le litre de carburant est à 2 euros, l’augmentation du prix des denrées alimentaires est très importante, les produits de première nécessité ne cessent d’augmenter… Le pacte de non-augmentation qu’ils avaient promis, le panier anti-inflation, ne produit pratiquement aucun effet sur les priorités des ménages. Il faut des mesures d’urgence."

"La hausse des salaires, ça prendra du temps, ajoute l’élu du RN. Ce sont des négociations. Ce sont les entreprises qui vont porter ces hausses de salaires donc il faut s’engager aussi pour qu’elles ne payent pas de charges sur ces augmentations. Les entreprises souffrent énormément, notamment à cause de l’énergie. On a perdu des boulangers, on a des commerces qui souffrent. Il n’y a pas de mesure incitative. On laisse les maires face à des problèmes qui ne sont pas de leur responsabilité. Les collectivités n’en peuvent plus. On a l’impression que M. Macron a la tête dans les étoiles mais qu’il n’a pas le regard au plus près des préoccupations de nos concitoyens."