Élection présidentielle 2022: que disent les sondages avant le second tour

À quelques heures de la fin de la campagne présidentielle et à deux jours du second tour de l'élection présidentielle 2022, les derniers sondages autorisés sont publiés. L'écart monte entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, avec un net avantage au président-candidat.

Fin de campagne. Dès ce vendredi, minuit, les sondages ne seront plus autorisés à être publiés. Afin de ne pas influencer les électeurs dans la dernière ligne droite, les enquêtes d'opinion sont interdites la veille et le jour du scrutin.

L'écart se creuse pour le candidat Macron

Dans l'ultime enquête Elabe Opinion 2022 publiée ce vendredi pour BFMTV, L'Express et SFR, Emmanuel Macron est largement en tête avec 55,5% des voix contre 44,5% pour la candidate RN, Marine Le Pen. Le président-candidat gagne un point par rapport au dernier sondage et 3,5 points par rapport au début de la campagne de second tour. Alors que les chiffres étaient encore dans la marge d'erreur (+2,5 pt) il y a quinze jours, ils ne le sont plus depuis l'enquête du 19 avril dernier.

Elabe projette une participation entre 68% et 72%. Dans tous les cas de figure, si ce chiffre se confirme, ce sera un record pour un second tour sous la cinquième République, le précédent datant de 2017 avec 74,6% de participation.

Un écart similaire dans d'autres sondages

Ce chiffre est corroboré par les différents sondages publiés ces derniers jours. Dans la dernière livraison du rolling Ifop - Fiducial pour TF1 et LCI, publiée ce vendredi, Emmanuel Macron est crédité de 55% dans les sondages contre 45% pour Marine Le Pen. Une perte de 0,5 point pour le candidat LREM, mais une avance bien plus forte qu'au sortir du premier tour (52,2/47,8).

Le baromètre Ipsos-Sopra Steria pour France Info et Le Parisien, publié ce jeudi, donne un écart encore plus important avec 57,5% pour le président-candidat contre 42,5% pour la candidate du RN.