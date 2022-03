Election présidentielle : comment voter par procuration ?

Avant le premier tour de l'élection présidentielle, il est encore temps de faire une procuration en cas d'impossibilité de se rendre au bureau de vote. Petit guide pour tout savoir sur le vote par procuration.

Le premier tour de l'élection présidentielle approche à grands pas. 48,8 millions de personnes inscrites sur les listes électorales, soit 95,5% des Français en âge de voter, sont attendues aux urnes, ce dimanche 10 avril. Mais le nombre de votants risque d'être bien moindre alors que l'on s'attend à une forte abstention. Et les vacances de printemps, qui doivent débuter le 9 avril pour la Zone B, le 16 pour la A et le 23 pour la C, ne devraient pas aider.

Heureusement, il est encore temps de faire une procuration et de demander à une connaissance de voter à sa place.

Comment faire sa procuration ?

Pour faire sa procuration, il y a trois options: la première, via le téléservice MaProcuration. Après avoir rempli un formulaire en ligne, il faudra faire valider sa demande en se déplaçant dans un commissariat de police, une gendarmerie ou un consulat, y présenter un document d'identité et une référence d'enregistrement.

Seconde option, en ligne, de presque la même manière que la première, en imprimant un formulaire disponible sur internet. Une fois le document imprimé et rempli, il faudra aller le déposer dans un commissariat, une gendarmerie ou un consulat en y présentant un document d'identité et un justificatif de domicile.

Enfin, pour la troisième option, avec le formulaire Cerfa n° 12668*03, disponible au commissariat, en gendarmerie, au tribunal ou au consulat. Il faut se rendre sur place pour remplir le formulaire, équipé de sa carte d'identité.

Attention, l'administration rappelle que pour établir la procuration, il faut renseigner le numéro national d'électeur et la date de naissance de la personne à qui l'on donne procuration (le mandataire). "Si vous faites une demande par formulaire Cerfa, vous devez également renseigner votre propre numéro national d'électeur", présent sur la carte électorale ou disponible en ligne.

Quand faire une procuration ?

Les électeurs désireux de faire une procuration peuvent le faire jusqu'à la veille du scrutin, mais mieux vaut s'y prendre tôt, car il faut le temps que la demande soit acheminée et que celle-ci arrive jusqu'au bureau de vote où vote le mandataire. En général, il est conseillé de faire sa procuration trois jours avant le scrutin, le jeudi donc, si le vote est le dimanche, comme c'est la plupart du temps le cas en France.

La procuration peut être valable pour un scrutin défini ou pour une durée donnée. En remplissant le formulaire, on peut choisir une élection particulière et en inscrire la date, ou donner sa procuration pour une période donnée, jusqu'à une certaine date donc. Ainsi, une seule procuration peut très bien aller jusqu'au 19 juin et couvrir ainsi les deux tours de l'élection présidentielle et les deux tours des législatives.

À qui donner sa procuration ?

Depuis le 1er janvier 2022, il est possible de donner sa procuration à une personne inscrite sur les listes électorales d'une autre commune que la sienne. Être inscrit sur les listes électorales est d'ailleurs la seule règle à respecter pour le mandataire. La loi n'interdit rien et la procuration peut être donnée à n'importe qui, un proche comme une voisine ou une collègue.

Le jour du scrutin, le mandataire n'a aucun document à présenter. Il doit juste montrer une pièce d'identité et donner le nom de la personne pour qui il possède une procuration.

Il faut bien sûr privilégier une personne de confiance qui respectera son choix de vote car c'est le mandataire qui prend le bulletin demandé et le glisse dans l'urne, dans le secret de l'isoloir.

Promotion sur les réseaux sociaux

Le gouvernement, pour lutter contre l'abstention, a passé un partenariat avec la plate-forme Twitter pour inciter les internautes à voter ou à donner une procuration. En tapant présidentielle dans la barre de recherche du réseau social, les utilisateurs voient s'afficher, un bandeau rappelant la date des élections et invitant, en un clic, à déposer une demande de procuration en ligne.

Capture d'écran Twitter © RMC