EN DIRECT Plan eau: "On doit continuer de travailler" répond Emmanuel Macron

La contestation sur les retraites ne "veut pas dire que tout doit s'arrêter", indique Emmanuel Macron à Savines-Le-Lac avant de présenter le plan eau.

"Il y a une manifestation de 200 personnes. C’est normal, on sait qu’il y a une contestation et une opposition. C’est pour cela que la Première ministre recevra l’intersyndicale. Le dialogue se poursuit. Je suis là pour avancer aujourd’hui sur un sujet essentiel, l’eau et la sécheresse. (…) Il y a une contestation sociale mais ça ne veut pas dire que tout doit s'arrêter. On continue à travailler. Il y a eu un moment de clarification politique, sur la motion de censure. Le Conseil constitutionnel doit examiner le texte. Il y a 200 manifestants, mais est-ce que la République doit s'arrêter? La réponse est non. On doit continuer de travailler."