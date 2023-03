"Plan eau": qu'est-ce que la tarification progressive envisagée par le gouvernement?

Le président de la République, Emmanuel Macron, présente ce jeudi le "plan eau". Parmi les axes envisagés, une réforme de la tarification avec un passage à la tarification progressive, comme c'est déjà le cas dans 14 communes de la métropole de Montpellier. Le but de cette mesure, cibler les gros consommateurs d'eau.

Emmanuel Macron présente ce jeudi le "plan eau", attendu depuis plusieurs semaines. L’objectif de ce plan dit l'Élysée, c’est de "tendre vers un système plus sobre, plus résilient et mieux concerté pour gérer et partager cette ressource stratégique". Plusieurs axes sont envisagés, notamment une réforme de la tarification. L’idée serait de faire payer plus cher les gros consommateurs pour encourager la sobriété.

Un dispositif déjà mis en place depuis janvier dans 14 communes de la métropole de Montpellier. Concrètement, les premiers m3 d'eau consommés sont gratuits, le prix augmente ensuite progressivement par tranche en fonction de la consommation. Les gros consommateurs paient donc plus cher et à l'inverse les habitants les plus vigilants à leur consommation sont avantagés.

Mickaël (48 ans) l’avoue volontiers, avant, il ne faisait pas vraiment attention à sa consommation d’eau.

“Je pense qu’on est dans une génération où on était dans l'opulence. On ne se rendait pas vraiment compte que l’eau pouvait manquer un jour et là, on est en plein dedans”, indique-t-il.

Après la sécheresse de cet été et depuis la mise en place de la nouvelle tarification, il a changé radicalement d’habitudes. “Je suis le premier fautif. J’avais mis un gazon et avec le recul, je trouve ça stupide parce que le gazon, ce n’est pas fait pour être dans le Sud. Avec la chaleur, ça ne tient pas. C’est complètement bête si c’est pour arroser tous les soirs. Au-delà du gâchis de l’eau, ce n’est pas logique”, appuie-t-il.

La sécheresse de 2022, une prise de conscience?

Déjà sensibilisée à la question de l’eau, Cécile (34 ans) fait encore plus attention à sa consommation avec la nouvelle tarification. “C’est sûr que quand on voit des consommations augmenter, on a quand même un œil pour rectifier. Nous, on en est à se poser la question: est-ce qu’on va remplir notre piscine cet été?”, s’interroge-t-elle.

Ces mesures incitatives qui sont globalement bien acceptées par les habitants, selon René Revol, maire de Grabels et vice-président de la métropole de Montpellier.

“Il y a quelque chose qui a réveillé tout le monde, c’est la sécheresse de 2022. Ils savent maintenant qu’on va être confronté à ce type de choses. Et d’avoir annoncé cette tarification progressive fait que les gens qui ne regardaient pas trop leur facture, l’ont sortie et se sont dit ‘tiens, au fait’. C’est très important qu’il y ait cette prise de conscience collective”, assure-t-il.

Et il y a urgence. Actuellement, 80% des nappes phréatiques sont à des niveaux bas, contre 50% à la même période l’an dernier.