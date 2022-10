Entretien d'Emmanuel Macron ce mercredi: quels sujets le président de la République va-t-il aborder?

Le président de la République prendra la parole ce mercredi soir et doit cette fois évoquer des questions nationales alors que sa majorité est secouée à l'Assemblée. Emmanuel Macron veut ainsi parler des réformes bouillantes qu'il compte mener et "donner un cadre" six mois après sa réélection.

Emmanuel Macron accorde une nouvelle interview télévisée ce mercredi soir à l'occasion d'un entretien d'une heure sur France 2. Deux semaines après avoir parlé d'international et d'Ukraine face à Caroline Roux, le président de la République sera cette fois interrogé sur des sujets nationaux dans la nouvelle émission de la chaîne publique appellée "L'événement". Objectif cette fois: donner un cap national dans un contexte politique secoué.

Il s'agit pour Emmanuel Macron de donner de la lisibilité à son quinquennat. Pour cela, il sera interrogé sur les dossiers brûlants: la question du pouvoir d'achat et des salaires dans le contexte inflationniste, mais aussi, la façon dont il compte mener les grandes réformes à venir. Celle, bouillante, des retraites bien sûr dont les consultations sont en cours, mais aussi la réforme sur l'immigration qui s'annonce très tendue.

"Montrer comment il gère les crises"

Un parlementaire macroniste confiait à RMC mardi: "le Président s'attachera à montrer comment il gère les crises et comment il donne un cadre". Donner un cap 6 mois après sa réélection, sur fond d'agitations à l'Assemblée nationale.

"L'enjeu essentiel c'est de montrer qu'il garde un cap et de dire quelle sera la marque de fabrique de ce quinquennat, qui pour l'instant apparaît difficilement lisible", assure à l'AFP le président de l'institut Elabe, Bernard Sananès.

"Ce que doit dire le président, c'est: qu'est-ce qu'on représente, et où l'on va. C'est ce qui explique en partie l'échec relatif aux législatives: on n'a pas dit où on voulait aller", renchérit un député Renaissance.

Sur le même sujet Emmanuel Macron choisit Jean Castex pour prendre la tête de la RATP

Car impossible pour le Président de ne pas évoquer les déboires de sa majorité. Une majorité relative qui doit essuyer les revers de la part des oppositions et qui gouverne, selon elle, à coup de 49-3. Encore ce mardi, les députés ont rejeté la loi de programmation budgétaire. Des revers qui poussent le président à agiter toujours plus le spectre de la dissolution, qu'il pourrait évoquer lors de cet entretien.