François Patriat: "Ceux qui vendent une retraite à 60 ans mentent aux Français"

Le Sénateur LREM-Renaissance de la Côte-d'Or, François Patriat, était l'invité de RMC, ce dimanche. Sur la réforme de retraites, il s'en est pris à la proposition de Jean-Luc Mélenchon de repasse à 60 ans comme âge légal de départ à la retraite et défend l'importance de la réforme poussée par Emmanuel Macron.

"Il faut affronter la réalité avec beaucoup de lucidité" Invité de la Matinale week-end de RMC, François Patriat, sénateur LREM-Renaissance de la Côte-d'Or a souhaité tenir le même "discours de vérité" qu'Elisabeth Borne, plus tôt ce dimanche, dans le JDD:

"Ceux qui vendent une retraite à 60 ans ou à 62 ans mentent aux Français", estime ainsi le sénateur LREM.

Il détaille ensuite sa pensée, taclant Jean-Luc Mélenchon et le programme commun de la gauche: "Si la retraite à 60 ans est instaurée est-ce qu'ils (la NUPES) disent qu'elle ne sera jamais à taux plein? Car le système des retraites exploserait immédiatement si c'est le cas."

À Laurent Berger, qui cette semaine sur RMC et BFMTV, disait que l'âge de 65 ans poserait problème dans les négociations, le Sénateur lui pose une question: "est-ce que les gens qui commencent aujourd'hui à travailler à 25 ou 26 ans, parce qu'ils ont fait des études, peuvent ne pas travailler jusqu'à 65 ans ? Comptez le nombre d'annuités." L'élu LREM précise que la concertation se fera en bonne entente avec Olivier Dussopt, qu'il quaifie d'"homme de dialogue, qui vient de la gauche."

Alors que pour lui "le temps du tragique est à nos portes", il estime que la France ne doit pas se mettre en porte-à-faux avec ses voisins:

"Tous les pays autour de nous sont à 65 ans, comment la France pourrait faire exception?"

Pour François Patriat, la méthode et la réforme est la bonne: "il s'agit d'une réforme sur dix ans. A la fin du quinquennat on sera à 64 ans. Le système a besoin d'être équilibré." Il précise notamment qu'"il y aura trois âges de retraites: le handicap à 55 ans, les carrières longues à 62 ans et la moyenne des gens pour lesquels il faudra travailler un peu plus longtemps."

La NUPES majoritaire à l'Assemblée? "Je n'y crois pas un instant"

La NUPES majoritaire à l'Assemblée? "Je n'y crois pas un instant" estime François Patriat, sénateur LREM de la Côte-d'Or qui ne croit pas aux sondages, prenant l'exemple des sondages sur la vaccination.

Cet ancien socialiste juge "qu'à partir du moment que les partis traditionnels, le PS et LR, se sont effondrés, il ne reste plus que l'hyper-centre et les extrêmistes."

Et il se soumet au jeu des pronostics: "Par conséquent, il va y avoir une augmentation des députés d'extrême-droite, autour de 40, pas plus, et l'union de la gauche, factice, faite à la va-vite, va faire que le nombre de députés NUPES augmentera mais sans majorité et sans dépasser les 100 députés."