Darmanin, Grégoire, Ndiaye, Abdul Malak... le nouveau gouvernement est connu

La France à de nouveau un gouvernement. Alexis Kohler le secrétaire général de l'Elysée a annoncé ce vendredi la composition du nouveau gouvernement

Après des jours d’attente Alexis Kohler le secrétaire général de l’Elysée a présenté ce vendredi le nouveau gouvernement formé par Elisabeth Borne, nommée officiellement Première ministre officiellement chargée de la Planification écologique et énergétique. Plusieurs ministres ont été reconduits tandis que de nouvelles personnalités vont découvrir la vie de ministre.

Les pontes reconduits

Bruno Le Maire et Gérald Darmanin ont été reconduits à la tête de leurs ministères respectifs: à l’Economie, aux Finances et à la Souveraineté industrielle et numérique, pour le premier, à l’Intérieur pour le second. Fidèles d’Emmanuel Macron, les deux transfuges des Républicains, sont les numéros deux et trois du gouvernement.

Une surprise aux Affaires étrangères et à l'Éducation

La diplomatie française va être menée par Catherine Colonna, aux Affaires Étrangères, numéro trois du gouverment. Grande diplomate française, actuelle ambassadrice de France au Royaume-Uni, après l'avoir été en Italie. Ancienne ministre déléguée aux Affaires européennes de 2005 à 2007, elle a aussi été porte-parole de la présidence de la République sous Jacques Chirac entre 1995 et 2004. Clément Beaune sera son ministre délégué aux Affaires Européennes.

De son côté, le nouveau ministre de l'Éducation nationale est Pap Ndiaye. Professeur des université à SciencesPo, histoirien, président du Centre d'Histoire de l'école de la Rue Saint-Guillaume et avait été nommé par Emmanuel Macron en 2021 à la tête du musée de l'Histoire de l'immigration.

Pour sa part, Éric Dupond-Morretti reste Place Vendôme, comme Garde des Sceaux.

Une proche d'Emmanuel Macron à la Culture

Conseillère d'Emmanuel Macron depuis 2019, Rima Abdul Malak, va succéder à Roselyne Bachelot à la tête du ministère de la Culture. Âgée de 43 ans, l'ancienne attachée culturelle auprès de l'ambassade de France aux Etats-Unis, a longtemps œuvré dans l'ombre pour la promotion du pass culture.

La dirigeante de la fédération française de tennis, Amélie Oudéa-Castera est pour sa part nommée ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques.

Stanislas Guerini à la Fonction publique

Le délégué général de La République en Marche Stanislas Guerini fait lui aussi son entrée au gouvernement et devient ministre de la Fonction publique en remplement d'Amélie de Montchalin.

Dans les cadres de la majorité, Amélie de Montchalin devient ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Gabriel Attal est promu ministre délégué aux Comptes publics. Olivier Véran quitte la rue de Ségur, siège du ministère de la Santé et devient ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement et de la Vie démocratique. Il est remplacé par Brigitte Bourguignon à la Santé.

L'ancien président du groupe LR à l'Assemblée Nationale, Damien Abad, entre bien au gouvernement, comme ministre des Solidarités de l'Autonomie et des Personnes handicapées.

La secrétaire d'État chargée de l'Economie sociale, solidaire et responsable Olivia Grégoire, est la nouvelle porte-parole du gouvernement. L'ex-députée de Paris remplace Gabriel Attal.

La liste complète du gouvernement Borne

Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique

Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur

Catherine Colonna, ministre de l'Europe des Affaires étrangères

Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice

Amélie de Montchalin, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires

Pap Ndiaye, ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse

Sébastien Lecornu, ministre des Armées

Brigitte Bourguignon, ministre de la Santé et de la Prévention

Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion

Damien Abad, ministre des Solidarités de l'Autonomie et des Personnes handicapées

Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire

Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques

Yaël Braun-Pivet, ministre des Outre-mers

Rima Abdul-Malak, ministre de la Culture

Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique

Amélie Oudéa-Castera, ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques

Les ministres délégués :

Auprès de la Première ministre:

Olivier Véran, chargé des Relations avec le Parlement et de la Vie démocratique

Isabelle Rome, chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Égalité des chances

Auprès du ministre de l'Économie:

Gabriel Attal, chargé des Comptes publics

Auprès du ministre de l'Intérieur et de la ministre de la Transition écologique:

Christophe Béchu, chargé des Collectivités territoriales

Auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères:

Franck Riester, chargé du Commerce extérieur et de l'Attractivité

Clément Beaune, chargé de l'Europe

Les secrétaires d'État :

Auprès de la Première ministre:

Olivier Grégoire, porte-parole du gouvernement

Justine Benin, chargée de la Mer

Charlotte Caubel, chargée de l'Enfance

Auprès de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères:

Chrysoula Zacharopoulou, chargée du Développement, de la Francophonie et des Partenariats internationaux