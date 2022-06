Gouvernement: Emmanuel Macron a refusé la démission d'Elisabeth Borne

Après le second tour des élections législatives, la Première ministre Elisabeth Borne a présenté sa démission à Emmanuel Macron. Mais le président de la République l'a refusée.

Elisabeth Borne a failli quitter Matignon, à peine un mois après sa nomination. La Première ministre a remis sa démission à Emmanuel Macron, dans la foulée des résultats des élections législatives. Le président de la République l'a refusée, "afin que le gouvernement puisse demeurer à la tâche et agir en ces jours", a annoncé ce mardi matin l'Elysée. Le chef de l'Etat va mener "les consultations politiques nécessaires (...) afin d'identifier les solutions constructives envisageables au service des Français", a précisé la présidence.

"Il faut qu’elle révèle son côté politique"

Emmanuel Macron reçoit ce mardi à l’Elysée les chefs des partis politiques, 48 heures après la faible majorité obtenue par son camp à l’Assemblée nationale. Ensemble a décroché 245 sièges de députés, loin des 289 de la majorité absolue. La Nupes (131), le RN (89) et LR (61) seront en mesure de considérablement contrer la volonté du gouvernement, sur de nombreux sujets. Cette démission d’Elisabeth Borne était attendue, car c’est l’usage et la tradition après les élections législatives. Mais évidemment, elle prend une tournure tout à fait symbolique, compte tenu de cette situation politique inédite.

"Elisabeth Borne peut rester, expliquait le politologue Pascal Perrineau dans 'Apolline Matin' ce mardi sur RMC et RMC Story. Le coût du changement est réel. Le président a mis un temps incroyable pour le gouvernement, la Première ministre. Il y a eu un petit effet sur le fait que ce soit une femme, on a dit qu’il rompait avec les mauvaises habitudes. Maintenant, imaginez qu’il en change dans 10 ou 15 jours, on va se dire qu’il y a de l’affolement à l’Elysée. Elisabeth Borne peut rester. Simplement, il faut qu’elle révèle son côté politique. Ça n’est pas donné à tout le monde. Elle n’a pas de culture parlementaire, elle vient d’être élue. On dit que c’est une femme de négociation. C’est une réalité, mais avec les partenaires sociaux, ce qui est très différent d’une négociation avec les groupes politiques à l’Assemblée."

Une réunion du gouvernement à Matignon

Elisabeth Borne va réunir l'ensemble du gouvernement à Matignon ce mardi en début d'après-midi, a annoncé son entourage à l'AFP. Parmi les membres du gouvernement attendus rue de Varenne, figureront bien la ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires Amélie de Montchalin, la ministre de la Santé Brigitte Bourguignon, et la secrétaire d'Etat à la Mer Justine Bénin, toutes trois battues dimanche au second tour et qui devront donc démissionner, a précisé l'entourage de la Première ministre.