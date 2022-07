Gouvernement: le RN et LFI, "des ennemis" pour Gérald Darmanin

Ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin espère convaincre une partie de l’opposition de soutenir les textes de la majorité à l’Assemblée nationale. Par contre, il n’est pas question selon lui de négocier avec le Rassemblement national et La France insoumise.

La bataille parlementaire va bientôt commencer. Privé de majorité absolue, n’ayant pas pu construire une coalition, le gouvernement va devoir convaincre quelques représentants de l’opposition pour assurer le passage de ses textes. Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur, compte surtout sur les membres des Républicains.

"Ce qui ne va pas très bien pour le gouvernement, c’est de ne pas avoir de majorité absolue, reconnait-il ce mardi sur RMC-BFMTV . On a une majorité relative. Les Français ont voulu que le président continue son action, mais tempérée par des groupes d’opposition plus ou moins constructifs. Je pense que la Première ministre a eu raison de consulter ces groupes politiques d’opposition. Aucun d’entre eux n’a souhaité nous aider ou faire une coalition. Franchement, c’est très regrettable. Mais il faut en tirer les conclusions. Il est tout à fait normal que la Première ministre puisse présenter texte par texte. Sur la sécurité et l’immigration, il faudra voir par exemple si le groupe des LR ne fait que parler ou veut agir pour le bien des Français. Moi, je leur tends une nouvelle fois la main, sur les textes qui me concernent. Il n’y a pas de raison de ne pas trouver un compromis sur la sécurité, les moyens, l’immigration, l’Outre-mer avec la Nouvelle-Calédonie, la Corse, le Grand Paris… Je crois qu’il n’y pas d’idée très profondément différente entre le groupe des LR et le nôtre. Il y aura des compromis à faire, évidemment. Ils ont clairement souhaité ne pas rentrer au gouvernement. Ça dure cinq ans, ça peut venir peut-être dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années."

En revanche, pour Gérald Darmanin, pas question de chercher un accord avec l’extrême droite ou l’extrême gauche.

"Le FN et LFI, c’est notre ennemi, assure le ministre de l’Intérieur. Les LR et les socialistes, ce sont nos adversaires. En démocratie, ça compte, cette distinction. (RN et LFI) Ce sont des ennemis. Je les respecte en tant que parlementaires, ils voteront ce qu’ils souhaitent et tant mieux s’ils votent les textes du gouvernement, mais on n’a pas à discuter, à négocier, avec le Front national ou La France insoumise. On a déjà vu sur l’IVG que les mauvais démons du Front national remontaient à la surface. Il n’y a pas encore eu une séance à l’Assemblée nationale. Ne faisons pas le procès avant de voir arriver le débat. Ne crions pas avant d’aller chez le dentiste. Pardon pour les dentistes, il y en a des formidables, qui ne font pas mal du tout. Voyons la séance, voyons les textes que proposent la Première ministre. Il faut qu’on soit humble. C’est avec cette humilité que j’irai voir les oppositions pour construire avec eux les textes sur la sécurité de demain. Personne ne comprendrait, et à commencer par leurs électeurs, qu’ils refusent cette main tendue."