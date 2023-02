Interruption de séance à l'Assemblée sur fond de bataille de chiffres entre le PS et Dussopt

Ambiance de nouveau tendue à l'Assemblée nationale, où le député PS Jérôme Guedj et le ministre du Travail Olivier Dussopt se sont écharpés sur les chiffres concernant la pension minimale. Jérôme Guedj a demandé, via un rappel au règlement, d'étayer ses chiffres, mettant en cause la "sincérité" des données avancées, le ministre l'accusant lui et le reste de la gauche de "perdre les pédales", provoquant des remous sur les bancs de la gauche.

Le député PS Jérôme Guedj a réclamé jeudi à la Sécurité sociale des documents et tableaux de chiffres sur les conséquences de la réforme des retraites, autour desquelles il s'est querellé ensuite avec le ministre du Travail.

"Vous perdez les pédales depuis quelques jours" et "vous ne savez pas comment vous refaire la cerise", lui a lancé dans l'hémicycle Olivier Dussopt, sous les huées de la gauche.

Après une suspension de séance en raison de l'agitation ambiante, Olivier Dussopt a dit "retirer son expression malheureuse", mais pas ses chiffres.

Un député PS veut recouper les chiffres du ministère

"Nous ne trouvons des réponses ni dans l'étude d'impact faite par le gouvernement, ni dans les retours des ministres" malgré "nos demandes répétées", avait expliqué plus tôt le député, qui s'est rendu dans la matinée à la Direction de la Sécurité sociale (DSS), qui dépend de plusieurs ministères. Sur le nombre donné par le ministre du Travail, mercredi, de 40.000 futurs retraités qui passeront chaque année le cap des 85% du Smic, il n'a pu recouper cette donnée.

"La DSS indique que 13.289 personnes de la génération 1962, liquidant leur retraite en 2024, bénéficieront d'un gain de 100 euros", soit le maximum de revalorisation, a précisé le socialiste.

Mais ils seront 40.000 concernés pour la génération 1972, lui a rétorqué Olivier Dussopt. Jérôme Guedj a aussi scruté la répartition des efforts demandés par cette réforme des retraites, qui doit apporter 17,7 milliards d'euros en 2030 aux caisses: 60% seront supportés par les femmes, lui a indiqué la DSS.

"Une réforme Dracula"

Dans l'après-midi, il devait se rendre à la Caisse nationale d'assurance vieillesse sur le sujet des majorations de durée d'assurance pour les mères. Le recul de l'âge de départ à la retraite annulera le bénéfice de ces majorations pour 96.000 femmes, soit 25 à 30.000 femmes de plus qu'actuellement, d'après ce qu'il a déjà obtenu.

Sur le sujet des carrières longues et les avancées proposées par la Première ministre, il a pu valider le chiffrage du ministre de l'Economie à 700 millions d'euros. "C'est la réforme Dracula: plus on l'éclaire, plus elle se transforme en cendres", selon Jérôme Guedj. Il dispose de pouvoirs d'investigation "sur pièces et sur place", en tant que coprésident de la mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la Sécurité sociale.