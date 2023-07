L’Haÿ-les-Roses: le maire Vincent Jeanbrun, un enfant de la ville très engagé politiquement

Dans "Apolline Matin" ce lundi sur RMC et RMC Story, Nicolas Poincaré dresse le portrait de Vincent Jeanbrun, le maire de L’Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne), dont le domicile a été attaqué samedi soir.

Il est devenu ce week-end la victime symbole d’une violence gratuite et incompréhensible. Samedi soir, alors qu’il était lui-même dans sa mairie de L’Haÿ-les-Roses, c’est le domicile du maire Vincent Jeanbrun qui a été attaqué. Une voiture a été brûlée dans son jardin pour mettre le feu à sa maison. Sa femme et ses deux enfants ont réussi à s’enfuir alors que les assaillants tiraient au mortier. “Ma femme a été héroïque” a dit Vincent Jeanbrun. Et elle lui a conseillé de ne rien lâcher. C’est ce qu’il va faire.

Ce maire savait qu’il était menacé. Samedi matin, invité sur LCI, il disait qu’il y avait des tags dans la ville pour le prévenir: ‘on connait votre adresse’, ‘on va venir vous brûler’… Et c’est ce qui s’est passé. Le parquet a qualifié les faits de tentative d’assassinat.

Nouveau porte-parole de LR

Vincent Jeanbrun est un jeune maire très engagé politiquement. Il est, depuis à peine un mois, le porte-parole des Républicains, nommé par Eric Ciotti. C’est un enfant de L’Haÿ-les-Roses. Il a grandi dans une tour de cette ville qui est à peine à 5 kilomètres de Paris. Son père était chauffeur-livreur, sa mère femme au foyer.

Il a eu un premier déclic politique en avril 2002 lorsque Jean-Marie Le Pen est arrivé au deuxième tour. Il n'avait que 18 ans, mais il a organisé une marche contre le Front national à L’Haÿ-les-Roses. Puis il s’est engagé à l’UMP.

Après avoir fait une école de commerce, il est devenu l’attaché parlementaire de Valérie Pécresse. En 2014, il remporte les municipales à L’Haÿ-les-Roses. Il est le premier maire de droite dans cette ancienne ville de la ceinture rouge, communiste pendant des décennies. Il est aussi à l’époque le plus jeune maire de France pour une commune de plus de 30.000 habitants. Et cela fait donc bientôt dix ans qu’il dirige la ville. Samedi, avant l'attaque de sa maison, il disait que pour la première fois, il avait peur…