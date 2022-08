L'imam Iquioussen introuvable: "Que Darmanin s'enterre médiatiquement", tacle Kaouther Ben Mohamed

Après avoir annoncé en grande pompe la validation de l'expulsion de l'imam Iquioussen, Gérald Darmanin attend désormais son arrestation. Car l'imam est actuellement introuvable.

"Une grande victoire pour la République". C'est par ces mots que le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'est félicité mardi de la décision du conseil d'Etat validant l'expulsion de l'imam Iquioussen, proche des Frères musulmans et pointé du doigt pour des propos antisémites, homophobes et misogynes.

Pourtant, près de 24h après, Hassan Iquioussen est toujours introuvable. Mardi après la décision du Conseil d'État, la police s'est rendue au domicile du prédicateur marocain à Lourches près de Valenciennes (Nord) afin de l'interpeller pour l'expulser vers le Maroc. Mais, ils ne l'ont pas trouvé.

"C'est un raté", juge ce mercredi sur le plateau des "Grandes Gueules", sur RMC et RMC Story, Kaouther Ben Mohamed.

"Gérald Darmanin en a fait une vendetta personnelle et là le gars s'évapore. Ce n'est plus une décrédibilisation, s'il pensait se présenter un jour, qu'il se trouve une tombe et s'enterre médiatiquement", ajoute-t-elle.