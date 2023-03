"La réforme sera bonne pour les femmes... à la fin du débat parlementaire", concède Marlène Schiappa

La secrétaire d'Etat Marlène Schiappa est revenue ce jeudi matin sur RMC sur les conséquences potentiellement négatives pour les femmes de la réforme des retraites présentée par le gouvernement. Elle assure que grâce au "travail collectif" avec les parlementaires, elle sera positive pour les femmes.

La réforme des retraites proposée par le gouvernement pénalise-t-elle les femmes? Selon l'étude d'impact officielle, les femmes verront leurs pensions augmenter, mais en raison des carrières hachées par des événements de vie comme une grossesse par exemple, elles devront mathématiquement travailler plus longtemps que les hommes.

Des arguments que brandissent les opposants à la réforme des retraites qui jugent cette différence injuste, le gouvernement assurant que ces différences ne sont pas liées à la réforme en elle-même mais à la différence des carrières professionnelles entre les hommes et les femmes.

Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'Économie sociale et solidaire, très impliquée dans la défense des droits des femmes, est revenue sur ce sujet dans "Apolline Matin" ce jeudi matin sur RMC et RMC Story.

Face à Apolline de Malherbe, elle déplore que le débat n'ait pas été abordé à l'Assemblée nationale, sous-entendant que la situation de blocage créé par la multitude d'amendements déposés par le groupe Nupes-LFI est responsable de cela. La ministre assure que le gouvernement était pourtant "prêt à avancer et bouger" sur des dispositions touchant les femmes, notamment à la question de la prise en charge de la maternité ou encore à la question de la prise en charge des trimestres bénévoles.

"Du fait de cette obstruction et de ce spectacle déplorable qui a eu lieu à l'Assemblée nationale, on n'a pas pu aller au bout et discuter", regrette-t-elle.