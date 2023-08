Le PS accusé de mépris social après avoir évoqué "La France des beaufs", l'organisateur se défend

"On a autre chose à faire que de traiter pendant des semaines une polémique Médine alors que la canicule touche des dizaines de départements et que le coût de la rentrée scolaire n'a jamais été aussi cher. On n'entend pas la gauche parler de ça, on ne l'entend que parler de Médine, de wokisme et de barbecue , on est à côté de la plaque, la gauche préfère parler de sujets futiles", peste Pierre Jouvet.