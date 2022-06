"Le RN est complètement décroché": les législatives, un match à deux entre Macron et Mélenchon?

Selon les dernières projections Elabe, la majorité présidentielle ne devancerait désormais la NUPES que d'un demi-point aux élections législatives. L'écart se resserre.

Le premier tour des législatives, c’est ce dimanche. Et c’est une bataille à deux qui semble se dessiner. D’un côté, le parti Ensemble, celui d’Emmanuel Macron, et de l’autre la NUPES, issue d’un rassemblement de plusieurs partis de gauche à l’initiative de Jean-Luc Mélenchon, qui souhaite obtenir la majorité à l’Assemblée pour forcer les président de la République à le nommer Premier ministre.

Et la bataille ne semble pas jouée d’avance. À part peut-être pour les autres adversaires, qui ont bien du mal à exister. Même le Rassemblement national, qui a vu Marine Le Pen arriver seconde lors de la présidentielle, semble être totalement décroché. D'après un sondage Elabe publié ce vendredi matin, au 1er tour au niveau national, Ensemble est crédité de 27%, talonné par la NUPES avec 26.5% d'intentions de vote exprimées.

“Les deux forces que sont la NUPES et Ensemble progressent en huit jours, comme si le match s’était installé. Il y a une polarisation et il y a sans doute un effet de vote utile qui nuit aux autres partis. Donc dire qui, en intentions de vote, en résultats chiffrés, sera en tête dimanche, c’est difficile. Mais l’enseignement principal, c’est qu’aujourd’hui, ces deux blocs font la course en tête. On avait parlé après la présidentielle de tripartition entre le RN, Ensemble et la gauche. Mais le RN est complètement décroché”, explique Bernard Sananès, président de l’institut de sondage Elabe, ce vendredi dans “Estelle Midi” sur RMC et RMC Story.