Le Sénat vote en faveur du recul de l'âge de la retraite de 62 à 64 ans

Le Sénat a validé tard mercredi soir l'article 7, article qui marque le passage de l'âge de départ à la retraite à 64 ans. 201 sénateurs de la droite et du centre ont voté pour cet article, contre 115 voix venues de la gauche. Le vote est intervenu mercredi soir à 00h10. C'est le président du Sénat Gérard Larcher qui a annoncé les résultats.

Les débats, beaucoup plus apaisés que la veille, ont été à nouveau marqués par l'utilisation à plusieurs reprises de l'article 38, qui permet d'accélérer la délibération et le vote sur certains amendements. Silencieuse depuis le début de l'examen du texte, jeudi dernier, la majorité sénatoriale a sorti sur cet article depuis la nuit dernière l'artillerie lourde du règlement pour accélérer les débats face à "l'obstruction" de la gauche.

Olivier Dussopt, le ministre du Travail, a salué l'adoption de cet article.

“C’est une étape importante de franchi avec un article majeur. C’est d’abord un vote de responsabilité du Sénat qui a fait le choix de suivre le gouvernement, de soutenir ce texte sur la partie qui concerne l’âge. Sur les réponses à apporter au déficit chronique du système de retraite, nous allons progressivement pouvoir relever l’âge de la retraite. Ce n'est pas la satisfaction, ni même du soulagement. Le débat continue, nous souhaitons aller au bout du texte au Sénat. Nous voulons que l’ensemble des articles soient débattus et adoptés”, a-t-il indiqué.

La Première ministre, Elisabeth Borne, s'est "réjouie" de ce vote sur Twitter, vantant à nouveau "une réforme équilibrée et juste".

Multiples recours à l'article 38

Un nouveau recours mercredi à la "clôture des débats", prévue par l'article 38 du règlement, proposé par Bruno Retailleau sur un amendement socialiste en faveur des femmes a déclenché la colère de Laurence Rossignol. En cette journée des droits des femmes, "ce n'est pas nous que vous humiliez, c'est les femmes, toutes les femmes", a-t-elle lancé.

L'article 38 a ensuite été demandé à trois reprises par François Patriat (RDPI à majorité Renaissance) et Claude Malhuret (Indépendants). Cet article "clôt" la discussion sur un amendement ou un article. Le Sénat a aussi appliqué un article du règlement limitant le nombre d'explications de vote sur l'article. Le Sénat a réussi à adopter, avec un avis favorable du gouvernement, des amendements consensuels sur le rachat de trimestres en faveur de l'apprentissage et des sportifs de haut niveau, un assouplissement des conditions de rachat à tarif réduit pour les anciens étudiants et des périodes de stages en entreprise. Il a supprimé la règle interdisant aux enseignants du primaire de partir en retraite en cours d'année scolaire et voté une mesure en faveur des pompiers.

Le débat reprendra jeudi sur un amendement polémique de Bruno Retailleau pour que l'extinction progressive des régimes spéciaux, votée à l'article 2, s'applique aux salariés déjà en poste. La majorité sénatoriale a pour objectif d'aller jusqu'au bout du texte et au vote final d'ici la date butoir de dimanche minuit.