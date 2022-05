Législatives: après sa nomination, Elisabeth Borne va se confronter pour la première fois aux urnes

La nouvelle Première ministre, Elisabeth Borne, est candidate aux législatives dans la 6e circonscription du Calvados. Une première élection pour l'ancienne ministre du Travail, qui n'a jamais été élue.

Élisabeth Borne, fraîchement nommée Première ministre, va se confronter pour la première fois au suffrage universel le mois prochain. Elle est en effet candidate aux législatives, parachutée dans la 6e circonscription du Calvados.

Un vrai test pour l’ancienne du ministre du Travail, qui n’a jamais été élue. Elle reprend une circonscription tenue jusqu’ici par un député En Marche, et semble donc en bonne posture pour l’emporter.

Une Première ministre dans le bocage normand, c’est plutôt une bonne nouvelle pour Julien.

“Un Premier ministre a plus de poids au niveau de l’Etat donc ça peut ramener quelque chose au niveau de la région. Elle vient pour défendre le Calvados donc on espère qu’elle gardera ça en tête même en étant Première ministre”, indique-t-il.

Beaucoup moins enthousiaste, Alain, partisan de Reconquête, n’a aucune envie de voir Élisabeth Borne faire campagne ici. “Si elle passe ici, moi, je passe de l’autre côté. Je ne veux même pas la voir. Ce sont des pions que le président déplace comme ça”, juge-t-il. Virois depuis toujours, Matthieu, lui aussi, espère voir la cheffe du gouvernement perdre chez lui. “Ce sera un symbole un très fort, un pied de nez. En espérant que le fait qu’elle ne soit pas élue ici montre que la majorité désapprouve la politique du président”, espère-t-il.

Un mécontentement que compte bien capter Noé Gauchard, candidat de l’union de la gauche.

“C’est une personnalité qui représente quand même des combats du macronisme qui sont assez dur, assez sévère. Elle a été ministre des Transports, or il y a beaucoup de petites lignes de train qui ont été fermées. Et chez nous l’accessibilité, c’est une vraie question. Il y a une véritable envie de faire en sorte qu’elle ne puisse pas gagner et encore plus dans une circonscription où elle ne siégera pas si elle est élue”, assure-t-il.