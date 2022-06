Législatives: à quelle heure ferment les bureaux de vote pour le second tour

Ce dimanche, c'est le dernier round électoral pour les Français en 2022. Jusqu'à quelle heure pourra-t-on aller voter ? RMC vous explique tout et notamment les différences avec l'élection présidentielle.

Un dernier petit effort est demandé aux 48,7 millions d'électeurs français. Une semaine après le premier tour des législatives, l'heure est au choix de son représentant à l'Assemblée nationale. 572 scrutins sont organisés dans les 66.546 bureaux de vote du pays, sachant que cinq députés ont été élus dès le premier tour.

Fermeture de la majorité des bureaux à 18 heures

Si vous ne voulez pas faire comme ces dizaines d'électeurs qui n'ont pas pu voter, dimanche dernier, car arrivés en retard au bureau de vote, il faut bien vérifier les horaires d'ouverture, car ce ne sont plus les mêmes depuis l'élection présidentielle. Les bureaux de vote fermeront à 18 heures et non pas 19 heures. La dérogation spécifique pour l'élection présidentielle n'a pas été prolongée pour les législatives.

Dans certaines grandes villes, selon les arrêtés préfectoraux, les bureaux fermeront par contre à 19 heures ou 20 heures. Ce sera le cas à Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille, Toulouse, Strasbourg ou encore Nice, où les électeurs pourront voter jusqu'à 20 heures maximum, heure de clôture définitive du scrutin. A Rennes, ce sera 19 heures.

Top départ dès 8 heures

L'heure d'ouverture des bureaux de vote est, par contre, partout la même. Si vous êtes matinal, c'est à 8 heures que vous pourrez mettre le premier bulletin dans l'urne.

Si vous votez dans les territoires ultramartins de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Saint-Barthélémy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon, mais aussi dans les consulats et les ambassades de la zone Amérique et Caraïbes, le vote a lieu le samedi 18 juin aux mêmes horaires.

Pour savoir où se trouve votre bureau de vote, l'information est indiquée sur la carte d'électeur reçue avant la présidentielle ou sur le site de l'administation service-public.fr où cette information peut être consultée. Attention, les cartes d'électeurs datant d'avant la présidentielle peuvent comporter des informations éronnées.