Législatives: ce que disent les derniers sondages avant le second tour

Plus que deux jours avant le dernier vote de l'année. Le second tour des législatives est ce dimanche. Mais que disent les derniers sondages sur le scrutin? RMC vous a compilé toutes les informations.

Pas de cohabitation mais pas de majorité absolue. Tel est le verdict des ultimes sondages d'opinion publiés ce vendredi dans les différents médias. Si "Ensemble", l'alliance de Renaissance/LREM, du MoDem, d'Horizons et d'Agir pourrait bien avoir une majorité, elle serait relative.

Selon le dernier sondage Elabe pour BFMTV, L'Express et SFR, "Ensemble" obtiendrait 255 à 295 sièges. Pour avoir une majorité absolue, il faut 289 sièges. Ainsi, selon ce sondage, il semble peu probable que la majorité présidentielle puisse l'obtenir. La NUPES obtiendrait 150 à 200 sièges. La force d'appoint pour le parti présidentiel en cas de majorité relative serait Les Républicains avec 55 à 75 sièges. Le parti perdrait ainsi près de la moitié de ses députés mais aurait un poids politique décuplé dans la nouvelle assemblée. Le RN serait, de son côté, en capacité de former un gros groupe parlementaire avec 30 à 50 sièges.

Les deux autres sondages du jour, Ipsos pour France TV et Radio France, Ifop pour TF1 et LCI donnent les mêmes tendances mais avec une majorité légérement plus large pour l'alliance présidentielle : 265 à 305 sièges pour Ipsos, 265 à 300 sièges pour l'Ifop. De la même façon, LR aurait un groupe plus ou moins large selon ces deux sondeurs (60 à 80 pour Ipsos, 40 à 65 pour l'Ifop) ainsi que pour la Nupes (140 à 180 pour Ipsos, 108 à 210 pour Ifop).

Inquiétude sur la participation

Comme au premier tour, un vent d'inquiétude souffle sur la participation à ce second tour des législatives. Elabe comme Ipsos l'évaluent à 47 %, soit un taux semblable au premier tour. Si cette mobilisation est aussi faible dimanche ce ne serait pas un record, le second tour de 2017 n'ayant vu que 42,64 % de participation.

Ces chiffres ne sont qu'indicatif à l'instant T, le seul verdict reste dans les urnes. Le choix des Français sera dévoilé dimanche soir à 20h.